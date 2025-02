Freizeitangebot der Stadt Wien baut Plätze für Kinder mit Behinderungen aus

Per E-Mail teilen

Seit Sommer 2019 organisiert die Stadt Wien mit den Summer City Camps eine Ferienbetreuung mit freizeitpädagogischem Programm für Kinder ab 6 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien. 2025 wird das Platzangebot ausgebaut auch Plätze für Kinder mit Behinderungen werden um 27 % erhöht.

Das Betreuungs- und Bildungsangebot der Summer City Camps soll Eltern in den Sommermonaten entlasten und Kindern ab 6 Jahren eine professionelle Freizeitgestaltung ermöglichen. Das Angebot beinhaltet zum Beispiel Bewegung oder Schwimm -und Fahrradkurse. Im Jahr 2025 werden die Betreuungsplätze weiter ausgebaut.

Geplant sind rund 34.520 Betreuungsplätze an 35 Standorten, was einer Steigerung von 11 % gegenüber 2024 entspricht. Auch die Plätze für Kinder mit Behinderungen sollen um 27 % erhöht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der SPÖ.

Was bedeutet das konkret?

Auf Anfrage von BIZEPS teilte Iris Poltsch vom Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ folgendes mit:

„Für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen, die in Wien ihren Hauptwohnsitz haben und eine Pflichtschule oder Unterstufe der AHS besuchen, wird es im Rahmen der Summer City Camps wieder zwei unterschiedliche Angebote geben. Einerseits stehen Wien weit inklusive Gruppen zur Verfügung. In einer Gruppe von max. 20 Kindern können vier Kinder mit Behinderung im Alter von 6 bis 12 Jahren im Kinderprogramm betreut werden.

Andererseits werden an ausgewählten Standorten Kinder und Jugendliche mit Behinderung von 6 bis 14 Jahren in Kleingruppen (Betreuungsschlüssel 1:2) betreut. Gegenüber 2024 soll das Betreuungsangebot auf 1.040 Plätze ausgebaut werden. Damit kann eine Erhöhung von rund 27 % erzielt werden.“

Weitere Informationen zu den Summer City Camps finden Sie auf der Internetseite von BIM-Bildung im Mittelpunkt.

