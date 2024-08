FSW-Geschäftsbericht 2023: Fonds Soziales Wien seit 20 Jahren soziale Stütze in Wien

Mit 2,56 Mrd. Euro Budget 145.700 Kund:innen versorgt und 31.000 Arbeitsplätze gesichert

FSW

„Der Fonds Soziales Wien ist als essenzielle Säule im Wiener Sozialsystem verankert und das seit mittlerweile 20 Jahren. Der stetige Zuwachs an Kund:innen – für das Geschäftsjahr 2023 war es ein Plus von 3.100 Kund:innen – in den unterschiedlichen Leistungsbereichen untermauert dies“”, so FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer.

Im Rahmen einer Pressekonferenz im FSW im dritten Bezirk wurden am 28. August 2024 gemeinsam mit Sozialstadtrat Peter Hacker und FSW-Geschäftsführer:innen Anita Bauer, Susanne Winkler und Michael Rosenberg die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 präsentiert.

Mit rund 2,56 Mrd. Euro Budget organisierte und finanzierte der FSW soziale Dienstleistungen für 145.700 Menschen in Wien. Rund 2,4 Mrd. Euro (93,8 % des Gesamtbudgets) flossen als Förderaufwand direkt in Leistungen für Kund:innen, die von rund 170 Partnerorganisationen erbracht wurden.

In 20 Jahren über 650.000 Kund:innen unterstützt

„Der FSW hat es auch 2023 wieder geschafft, trotz herausfordernder vergangener Jahre mit Pandemie, Ukrainekrieg und Teuerungen, weiterhin wie ein Fels in der Brandung zu stehen und den Menschen in Wien die soziale Sicherheit zu geben, die sie brauchen. Was vor über 20 Jahren mit einem Beschluss im Wiener Gemeinderat begonnen hat, ist nach vielen Schritten der Weiterentwicklung der heutige FSW. Die Idee dahinter ist heute wie damals: Wir lassen in dieser Stadt niemanden zurück und sichern langfristig und nachhaltig gemeinsam soziale Sicherheit für ein Leben ohne Existenzängste“, sagt Sozialstadtrat Peter Hacker.

„Seit mittlerweile 20 Jahren gibt der FSW seinen Kund:innen in den verschiedensten Leistungsbereichen Perspektive und bestmögliche Unterstützung. Insgesamt wurden in 20 Jahren 650.000 Kund:innen in allen Kund:innengruppen kurz-, mittel- oder langfristig betreut. Auch im Geschäftsjahr 2023 waren es die Leistungsbereiche Pflege und Betreuung sowie Flüchtlingshilfe, in denen der FSW die höchste Anzahl an Kund:innen verzeichnete“, so Susanne Winkler, FSW-Geschäftsführerin.

Pflege und Betreuung vor Flüchtlingshilfe größter Leistungsbereich 2023

Die größte Kund:innengruppe sind Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf. Für 57.920 Menschen wurden 1,55 Mrd. Euro aufgewendet. Um die hohe Qualität der Pflege und Betreuung in Wien auch in Zukunft sicherzustellen, wird im Rahmen der Ausbildungsoffensive „Pflege.Zukunft.Wien“ an vielen Schrauben gedreht, um genügend bestens ausgebildete Fachkräfte zu haben.

2023 wurden die Ausbildungsangebote des FSW-Bildungszentrums erweitert, zusätzliche Ausbildungsplätze sowie eine neue Koordinationsstelle für Pflegeberufe und die 3-jährige Fachschule mit Pflegevorbereitung geschaffen. Ergänzend wurden konkrete Schritte zur Anwerbung von bereits ausgebildetem Pflegepersonal aus dem Ausland umgesetzt.

FSW-Kund:innenservice: Erreichbarkeit an 365 Tagen

Das FSW-Kund:innenservice ist die erste Anlaufstelle für Kund:innen und deren Angehörige. Professionelle Auskünfte und rasche Klärung der Bedürfnisse werden telefonisch das ganze Jahr, jeden Tag von 8:00 bis 20:00 unter der Nummer 01 24 5 24 ermöglicht. 2023 wurden rund 345.000 Anrufe beantwortet.

Nicht nur telefonisch ist der FSW erreichbar, sondern er berät auch in den Beratungszentren, über das mobile Beratungsangebot „Mitten in Wien“ sowie direkt in Wohn- und Pflegewohnhäusern.

Über den Fonds Soziales Wien

Der Fonds Soziales Wien sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldenberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen.