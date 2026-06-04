FSW-Kund:innen-Rat: Selbstbestimmung und Mitbestimmung im Mittelpunkt

BIZEPS
Veröffentlicht am 05.06.2026, 0:03 Uhr

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Am 28. und 29. April 2026 fanden im Fonds Soziales Wien Bildungszentrum, Bildungsakademie Erdbergstraße 200, 1030 Wien, zwei Schulungstage für den FSW-Kund:innen-Rat statt. Die Schulungstage wurden von BIZEPS abgehalten.

Schulung des FSW-Kund:innen-Rat
BIZEPS / ChatGPT

Im Mittelpunkt der Schulungstage standen wichtige Themen für die Arbeit des FSW-Kund:innen-Rats: Selbstbestimmung, Unterstützung, Interessensvertretung und die Rolle der Mitglieder.

  • Am 28. April 2026 ging es um „Selbstbestimmtes Leben mit Unterstützung“.
  • Am 29. April 2026 stand das Thema „Interessensvertretung“ im Fokus. 

Der FSW-Kund:innen-Rat besteht aus 7 Haupt-Mitgliedern und 7 Ersatz-Mitgliedern. Gemeinsam bringen sie Anliegen von Kund:innen gegenüber dem Fonds Soziales Wien ein.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem Beratung des FSW, Rückmeldungen zu Angeboten, das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen sowie die Vertretung von Kund:innen-Anliegen.

Die beiden Schulungstage boten Raum für Austausch, gemeinsames Lernen und die Stärkung der Arbeit des FSW-Kund:innen-Rats.

Logo FSW Kund:innen-Rat
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