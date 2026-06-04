FSW-Kund:innen-Rat: Selbstbestimmung und Mitbestimmung im Mittelpunkt

23. Woche 2026 – Gratulationen an den Österreichischen Behindertenrat
Im Mai 2026 feierte der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) sein 50 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gratulierten zahlreiche Vertreter:innen von Mitgliedsvereinen …
Am 28. und 29. April 2026 fanden im Fonds Soziales Wien Bildungszentrum, Bildungsakademie Erdbergstraße 200, 1030 Wien, zwei Schulungstage für den FSW-Kund:innen-Rat statt. Die Schulungstage wurden von BIZEPS abgehalten.
Im Mittelpunkt der Schulungstage standen wichtige Themen für die Arbeit des FSW-Kund:innen-Rats: Selbstbestimmung, Unterstützung, Interessensvertretung und die Rolle der Mitglieder.
Der FSW-Kund:innen-Rat besteht aus 7 Haupt-Mitgliedern und 7 Ersatz-Mitgliedern. Gemeinsam bringen sie Anliegen von Kund:innen gegenüber dem Fonds Soziales Wien ein.
Zu den Aufgaben gehören unter anderem Beratung des FSW, Rückmeldungen zu Angeboten, das Einbringen von Verbesserungsvorschlägen sowie die Vertretung von Kund:innen-Anliegen.
Die beiden Schulungstage boten Raum für Austausch, gemeinsames Lernen und die Stärkung der Arbeit des FSW-Kund:innen-Rats.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Im Mai 2026 feierte der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) sein 50 jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gratulierten zahlreiche Vertreter:innen von Mitgliedsvereinen …