Gebärdensprachdolmetschung in völlig neuem Design

Auch neues Untertitel-Angebot für Smart TV

ORF

Der ORF baut seine barrierefreien Angebote seit Jahren deutlich aus. Gleichzeitig sorgt er auch für eine zeitgemäße Präsentation und Darstellung dieser Angebote.

Am Montag, dem 29. Juni 2026, geht das neue Studio für Sendungen, die in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten werden, in Betrieb.

Für die Zuseherinnen und Zuseher wird auch ein ganz neues Design sichtbar: Die bisherige Schrägstellung des TV-Bildes ist Geschichte. Durch die neue Positionierung ist die Gebärdensprachdolmetschung noch besser wahrnehmbar.

Das neue Studio, aus dem die Aufnahmen mit den Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern gesendet werden, kommt bei Sendungen mit ÖGS zum Einsatz, die auf ORF 2 E und ORF ON angeboten werden.

Dabei handelt es sich um mehr als 1.000 Stunden im Jahr – unter anderem „Zeit im Bild 1“, „konkret“, „Sport aktuell“, „Bürgeranwalt“, „ZIB KIDS“, „Report“, „Bewusst gesund“ und zahlreiche Sondersendungen.

Zudem geht der Ausbau von Sendungen mit ÖGS weiter: Nach der Sommerpause ist geplant, ab 14. September 2026 jeden Montag um 21.05 Uhr die Sendung „Thema“ auf ORF 2 E und ORF ON mit ÖGS anzubieten.

Sendungen mit Österreichischer Gebärdensprache gibt es im ORF seit mehr als 20 Jahren. Sie werden von sechs Dolmetscherinnen und Dolmetschern täglich gestaltet: Barbara Gerstbach, Delil Yilmaz, Lydia Sammer, Sabine Zeller, Ferdinand Leszecz und Anja Pfneisel.

Neue Untertitel für Smart TV

Auch bei den Untertiteln, die mittlerweile bei fast drei Vierteln aller Sendungen angeboten werden, gibt es eine Neuerung. Neben den bewährten ORF-TELETEXT-Untertiteln auf Seite 777 stehen jetzt auf HbbTV bei den meisten Smart-TV-Geräten neue Darstellungen zur Verfügung.

Diese Untertitel bieten mehrere Vorteile: Man kann aus drei Schriftgrößen wählen und die Untertitel lassen sich unterhalb oder oberhalb des TV-Bildes positionieren – so wird keine Bildinformation durch Untertitel verdeckt. Das Menü erreicht man durch Drücken der roten Taste auf der Fernbedienung.

„Dem ORF geht es nicht nur darum, immer mehr barrierefreies Programm anzubieten. Wir wollen auch eine Qualität bieten, die unserem Publikum, das diese Angebote nutzt, optimale Teilhabe ermöglicht“, betont Robert Ziegler, Leiter der ORF-Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion.