Gedenken an Heinrich Schmid anlässlich seines 100. Geburtstags

24. Woche 2026 – 20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
Vor über 20 Jahren wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz beschlossen. Es soll Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligung schützen und für mehr Barrierefreiheit …
Eine Kranzniederlegung zu Ehren von Heinrich Schmid machte deutlich, wie bedeutend sein Engagement für die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen war.
Der Österreichische Behindertenrat ehrte am 9. Juni 2026 seinen früheren Präsidenten Heinrich Schmid mit einer Kranzniederlegung in St. Andrä-Wördern – einen Tag vor seinem 100. Geburtstag.
Schmid war von 1982 bis 1991 Präsident der damaligen ÖAR und gilt als wichtiger Wegbereiter der österreichischen Behindertenpolitik.
Präsident Klaus Widl würdigte ihn als „Baumeister des heutigen Österreichischen Behindertenrats von der ersten Stunde an“ und hob Schmids Einsatz für Gleichstellung, Selbstbestimmung, Teilhabe und die Vernetzung der Behindertenverbände hervor.
Mit der Kranzniederlegung setzte der Österreichische Behindertenrat ein Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung an eine Persönlichkeit, deren Wirken bis heute nachhallt.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Vor über 20 Jahren wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz beschlossen. Es soll Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligung schützen und für mehr Barrierefreiheit …