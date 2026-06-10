Gedenken an Heinrich Schmid anlässlich seines 100. Geburtstags

Eine Kranzniederlegung zu Ehren von Heinrich Schmid machte deutlich, wie bedeutend sein Engagement für die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen war.

Österreichischer Behindertenrat

Der Österreichische Behindertenrat ehrte am 9. Juni 2026 seinen früheren Präsidenten Heinrich Schmid mit einer Kranzniederlegung in St. Andrä-Wördern – einen Tag vor seinem 100. Geburtstag.

Schmid war von 1982 bis 1991 Präsident der damaligen ÖAR und gilt als wichtiger Wegbereiter der österreichischen Behindertenpolitik.

Präsident Klaus Widl würdigte ihn als „Baumeister des heutigen Österreichischen Behindertenrats von der ersten Stunde an“ und hob Schmids Einsatz für Gleichstellung, Selbstbestimmung, Teilhabe und die Vernetzung der Behindertenverbände hervor.

Mit der Kranzniederlegung setzte der Österreichische Behindertenrat ein Zeichen der Dankbarkeit und Erinnerung an eine Persönlichkeit, deren Wirken bis heute nachhallt.

Siehe: Österreichischer Behindertenrat