Gehörlose Menschen fordern gerechtes Budget für ÖGS-Dolmetscher:innen in Salzburg

Am 26. September 2025 fand in Salzburg Stadt eine eindrucksvolle Demonstration des Gehörlosenverbands Salzburg statt.
Um 11 Uhr startete der Demozug beim Salzburger Hauptbahnhof. Unter Bannern mit klaren Botschaften wie
zogen die Teilnehmer:innen durch die Stadt Salzburg bis zum Chiemseehof.
Zum 65-jährigen Jubiläum formulierte der Gehörlosenverband Salzburg fünf zentrale Forderungen an die Landesregierung. Im Mittelpunkt stand dabei die Forderung nach mehr Budget für Gebärdensprach-Dolmetscher:innen.
Der Verband kritisierte, dass das Land Salzburg im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich weniger Geld dafür ausgebe.
Im Schnitt stünden gehörlosen Menschen im Bundesland Salzburg nur 2 Vollzeitstellen für Dolmetscher:innen zur Verfügung, berichtet der ORF. Viel zu wenig, um gesellschaftliche Teilhabe, Bildung und Berufschancen zu gewährleisten.
Mit der Kundgebung in der Salzburger Innenstadt verliehen die Teilnehmer:innen ihren Anliegen Nachdruck und machten sichtbar, dass Inklusion ohne ausreichende Dolmetschleistungen nicht möglich ist.
