Gehörloser Tesla-Mitarbeiter aufgrund der Behinderung entlassen?

Ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe: Da seine Hörgeräte die extreme Hitze nicht aushielten, wollte er eine andere Aufgabe erhalten. Er soll er wegen seiner Behinderung entlassen worden sein.

Prometheus auf Unsplash

Ein gehörloser ehemaliger Mitarbeiter der Tesla-Gigafactory in Nevada hat den Elektroautohersteller verklagt. Er wirft Tesla vor, ihn aufgrund seiner Behinderung diskriminiert und entlassen zu haben.

Der Mann, Hans Kohls, ist gehörlos und arbeitete in der Produktion. Laut der Klage herrschten in der Fabrik zeitweise so hohe Temperaturen, dass seine Hörgeräte beschädigt wurden. Obwohl Kohl schon früher in ähnlichen Jobs gearbeitet hat, sollen bei Tesla die Temperaturen über den Industriestandards gelegen haben.

Kohls bat deshalb um eine Versetzung an einen weniger heißen Arbeitsplatz. Statt Unterstützung oder einer angemessenen Lösung in Form einer internen Versetzung erhielt er jedoch die Kündigung.

In der nun eingereichten Klage fordert Kohls, wieder eingestellt und an einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt zu werden oder alternativ für die finanziellen Einbussen entschädigt zu werden. Die Kündigung soll gegen den Americans with Disabilities Act sowie texanische Menschenrechtsbestimmungen verstoßen.

Der Fall wirft erneut Fragen zu den Arbeitsbedingungen in Teslas Fabriken und zum Umgang des Unternehmens mit Mitarbeitenden mit Behinderungen auf.

Tesla äußerte sich zu den Vorwürfen auf Nachfrage des Independent bisher nicht.