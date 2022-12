Gemeinderätliche Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit in Wien tagte erstmals

Per E-Mail teilen

Am 1. Dezember 2022 fand im Wiener Rathaus die konstituierende Sitzung der vom Wiener Gemeinderat im Oktober 2022 beschlossenen gemeinderätlichen Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit statt.

Die Mitglieder der Gemeinderätlichen Kommission für Inklusion und Barrierefreiheit trafen sich erstmals zu einer konstituierenden Sitzung.

Erstmals ins Leben gerufen wurde diese Kommission im Jahr 1983 im Gemeinderat. Damals hieß sie noch „Gemeinderätliche Behindertenkommission“. In letzter Zeit wurde es besorgniserregend ruhig um dieses Gremium.

Nun soll ein kraftvoller Neustart gewagt werden

„Ziel ist die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens für alle Menschen in dieser Stadt“, kündigt die Vorsitzende der Kommission, SPÖ-Gemeinderätin Stefanie Vasold, an führt aus: „Es freut mich, dass ich zukünftig in dieser Kommission Vorsitzende sein darf. Wir wollen beitragen zur vollen Teilhabe und einer inklusiven Stadt für alle Menschen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“

Die Kommission wurde von allen Parteien gemeinsam im Oktober 2022 beschlossen. In der Kommission würden auch die Interessenvertretungen miteinbezogen, betonte Vasold. Schon im Oktober 2022 wurden die thematischen Schwerpunkte skizziert.

Thematische Schwerpunkte der Kommission: