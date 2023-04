Gemeinsam stark: Der 2. Herbert Pichler Cup setzte ein Zeichen für Inklusion

Per E-Mail teilen

Der 2. Herbert Pichler Cup fand am 1. April 2023 im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf statt und stand unter dem Motto „Inklusion – Fußball – Werte“.

Es handelte sich beim Herbert Pichler Cup um ein inklusives Hallenfußballturnier, das vom SPIELERPASS zu Ehren des langjährigen Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats, Herbert Pichler, veranstaltet wurde.

Bei dem Event legte man Wert auf Miteinander, Fairplay und Spielfreude. Sechs inklusive Team zeigten Hallenfußball mit Engagement, Freude und Begeisterung.

Roswitha Schachinger hielt am Anfang der Veranstaltung eine Rede und übergab den Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis für selbstbestimmtes Leben, der posthum an Herbert Pichler verliehen wurde. Nikolas Karner von Spielerpass nahm den Preis in seinem Namen entgegen.

Es war – wie im Vorjahr – ein großes Fest der Inklusion im Sport!

