Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärt: Die Corona-Impfung in Leichter Sprache

In einem YouTube Video beantwortet Gesundheitsminister Rudolf Anschober, wichtige Fragen zur Corona-Impfung in Leichter Sprache.

Gesundheitsministerium

Das Sozialministerium hat wichtige Informationen zum Corona-Virus und zur Corona-Schutzimpfung in Leichter Sprache veröffentlicht.

In einem YouTube Video erklärt Gesundheitsminister Rudolf Anschober noch einmal was man über die Corona-Impfung wissen muss. Das Video ist in Leichter Sprache, untertitelt und es gibt auch eines in Österreichischer Gebärdensprache.

Folgende Fragen werden beantwortet:

Wo kann man sich impfen lassen?

Gibt es eine Massenimpfung?

Kann man sich auch bei der Hausärztin oder beim Hausarzt impfen lassen?

Kann man sich durch die Impfung mit dem Corona-Virus anstecken?

Wie lange ist man Immun?

Wie oft muss man sich Impfen lassen?

Ab welchem Alter kann man sich impfen lassen?

Wieviel Impfstoff wird es geben?

Welche Personengruppen werden zuerst geimpft?

Gibt es Informationen zur Impfung in Leichter Sprache in Österreich?

Ist der Impfstoff gefährlich?

Wie hoch ist der Schutz der Impfung?

Welche Nebenwirkungen hat der Impfstoff?

Wogegen wirkt der Impfstoff?

Wird die Impfung weh tun?

Hier das Video in Leichter Sprache:

Hier das Video in mit Österreichischer Gebärdensprache: