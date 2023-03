Gesundheitsversorgung von Frauen mit Behinderungen mangelhaft

Per E-Mail teilen

Zum Frauentag fordert Kompetenzteam Frauen mit Behinderungen ein inklusives Gesundheitssystem

BilderBox.com

Das Kompetenzteam Frauen mit Behinderungen im Österreichischen Behindertenrat fordert anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März ein inklusives Gesundheitssystem.

Die Bedarfe von Frauen mit Behinderungen müssen besser berücksichtigt werden. Nach wie vor erfahren Frauen mit Behinderungen im Gesundheitssystem Diskriminierung.

Heidemarie Egger, Leiterin Kompetenzteam Frauen mit Behinderungen:

„Frauen erleben Nachteile in der Gesundheitsversorgung. Für Frauen mit Behinderungen gilt das in verschärftem Ausmaß. Barrierefreie Ordinationen und Behandlungen sind nicht selbstverständlich. Am gefährlichsten ist jedoch, dass wir Frauen mit Behinderungen oftmals nicht als kompetente Patientinnen wahr- und ernstgenommen werden.“

Brigitte Heller, Vorsitzende Verein Lichterkette:

„Frauen mit Mehrfachbelastungen sind besonders in Gefahr, psychisch zu erkranken. Vor allem für Frauen mit Behinderungen und Kindern ist die Gefahr extrem hoch. Wir setzen uns derzeit für Elternentlastung durch Persönliche Assistenz für Menschen mit psychosozialer Behinderung und Lernbeeinträchtigung ein, zusätzlich zum Angebot der Jugendhilfe.“

Helene Jarmer, Präsidentin Österreichischer Gehörlosenbund:

„Gehörlose und mehrfachbehinderte Frauen haben nicht denselben Zugang zu medizinischer Aufklärung und können ihre Beschwerden nicht direkt mitteilen. Die strukturelle Diskriminierung dieser Frauen muss mit ÖGS-geschultem medizinischem und psychologischem Personal, in Gehörlosen-Ambulanzen in allen Bundesländern und mit ausreichend und kostenfrei verfügbaren Dolmetscher*innen ausgeräumt werden.“

Astrid Hainzl, stv. Obfrau Österreichische Gesellschaft für ME/CFS

„Es hat sich in der Gesundheitsversorgung von Frauen in den letzten Jahrzehnten einiges verbessert. Der Weg zu einer fairen Versorgung ist aber oft noch weit. Das wird besonders sichtbar, wenn komplexe chronische Erkrankungen, die vor allem Frauen treffen, als (Massen-)Hysterie abgetan werden. Für ME/CFS-Betroffene ist das auch 2023 noch alltägliche Realität. Statt vorschnellem Urteil braucht es Finanzierung biomedizinischer Forschung.“