Gold, Silber und Bronze! Österreichs Handbiker zeigen sich extrem stark!

Österreichs Handbiker Walter Ablinger (Gold), Thomas Frühwirth (Silber) und Alexander Gritsch (Bronze) jubeln über ihre Medaillen, die sie am 31. August 2021 bei den Paralympics in Tokio errungen haben.

ÖPC/GEPA

Es ging Schlag auf Schlag. Gleich drei Medaillen konnten die Handbiker des Österreichischen Teams einfahren.

Schon im Vorfeld der Spiele zeigte sich ÖBSV Vizepräsident Christoph Etzlstorfer, er ist auch Trainer von Walter Ablinger, optimistisch, dass die Handbiker in Japan erfolgreich sein könnten. Und wie recht er hatte. Auf einen Schlag konnte die bisherige Medaillenbilanz von drei auf sechs verdoppelt werden!

GOLD im Einzelzeitfahren gewann in der Klasse H3 nach 24 Kilometern mit einem denkbar knappen Vorsprung von 1,89 Sekunden der oberösterreichische Handbiker Walter Ablinger: „Als sie mir im Ziel die Medaillenfarbe gesagt haben, konnte ich es zuerst nicht glauben. Ich bin einfach nur dankbar.“

Ablinger gewann schon 2012 bei den Paralympics Gold; er hat nun in Summe schon 4 Medaillen bei paralympischen Spiele ein gesammelt.

Nach seinem Erfolg verrät er: „Vielleicht mache ich Schluss. Vielleicht fahre ich noch bis zur WM in Kanada im nächsten Jahr weiter. Ich werde das in den nächsten Wochen mit meinem Umfeld besprechen.“

SILBER in der Klasse H4 gewann Thomas Frühwirth; nach Rio schon seine zweite Paralympics-Medaille: „Ich wollte um Gold kämpfen und bin schon in der ersten Runde ziemlich am Limit gefahren. Dadurch war es ab der zweiten Runde nur noch brutal.“ Der Steirer Frühwirth wiederholte damit eindrucksvoll seinen SILBER-Erfolg aus Rio.

BRONZE ebenfalls in der Klasse H4 schon bei seinen ersten Paralympics schaffte Alexander Gritsch. „Ich bin sprachlos, habe Bronze gewonnen. Es ist unbeschreiblich“, so der Tiroler, der wie Frühwirth und Ablinger Heeressportler ist.

Die Paralympics sind noch nicht vorbei – es würde nicht überraschen, wenn die Handbiker nochmals aufzeigen. Wir halten fest die Daumen!