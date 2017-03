Gratweiner Gasthof schließt lieber bevor er barrierefrei wird

Per E-Mail teilen

Dass manche eher zähneknirschend Verordnungen zur Kenntnis nehmen, ist nichts Neues. In Österreich gehört ein bisschen Granteln ja dazu. Ein Kommentar.

Tobias Buchner

Aber dass man lieber zusperrt, anstatt sich Vorschriften anzupassen, verwundert dann doch etwas. Im Vorjahr sperrte das Gasthaus Raab in Gratwein, Graz Umgebung, zu. Über die Gründe für die Schließung gibt folgendes Schild Auskunft.

Auch Barrierefreiheit ist als Grund aufgelistet. Seit dem 1. 1. 2016 müssen Gaststätten barrierefrei sein. Die Frist dafür dauerte insgesamt 10 Jahre. In dieser Zeit hätte man doch andere Lösungen für das Problem finden können als zu schließen.

Was die genauen Hintergründe für die Schließung sind, ob man sich bewusst gegen Barrierefreiheit entschieden hat, Geldmangel oder mangelnde Aufklärung die Gründe dafür waren, darüber kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden. Aufklärung in Sachen Barrierefreiheit hätte wahrscheinlich ein solches Szenario verhindern können.

Doch anstatt hilfreichen Tipps für Umbaumaßnahmen und Beihilfen herrschte schon im Vorjahr mancherorts eine gewisse Verweigerungshaltung.

Barrierefreiheit, wo sind wir denn?

Das fragte der ehemalige Niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll in einem ORF-Interview. In weiterer Folge bezeichnete er Maßnahmen wie Barrierefreiheit als etwas, das einen wesentlichen Kulturfaktor kaputt machen würde.

Ähnliche Haltungen ließen sich in der damaligen politischen Diskussion häufiger finden. Die Wirte wurden bedauert, anstatt sie über Barrierefreiheit oder etwaige Förderungen aufzuklären. Unter solchen Voraussetzungen kann natürlich keine positive Einstellung gegenüber Barrierefreiheit entstehen.

Wann erkennt man in Österreich endlich, dass Barrierefreiheit keine lästige Vorschrift ist, sondern ein Menschenrecht und eine Notwendigkeit von der irgendwann jeder von uns profitieren wird?