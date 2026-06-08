Grazer Flexity: Mehr Platz und Barrierefreiheit auf Schiene

Mit der Flexity-Straßenbahn ist in Graz eine neue Fahrzeuggeneration im Linienbetrieb angekommen. Die erste Garnitur mit dem Namen „Theodora“ wurde am 27. Mai 2026 offiziell in Betrieb genommen.

Holding Graz

Im Mittelpunkt der 2024 gekauften und nun am 27. Mai 2026 in Betrieb genommenen Straßenbahnen Flexity steht neben mehr Kapazität vor allem die Barrierefreiheit. Der Flexity von Almstrom ist auch seit 2018 sehr erfolgreich in Wien im Einsatz.

Die neue Flexity Graz ist durchgehend niederflurig, hat eine Einstiegshöhe von 215 Millimetern und bietet zwei Rollstuhlplätze sowie großzügige Multifunktionsbereiche.

Breite Türen, stufenlose Einstiege und mehr Platz im Innenraum sollen die Nutzung für Rollstuhlfahrer:innen, ältere Menschen, Fahrgäste mit Kinderwagen, Gehhilfen oder Gepäck deutlich erleichtern.

Auch im Fahrzeug selbst wird die Orientierung einfacher: Die Rollstuhlbereiche sind klar markiert, Notruf- und Türsysteme gut erreichbar, Sitzplätze für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste deutlich gekennzeichnet.

Damit wird sichtbar, dass Barrierefreiheit nicht nur beim Einstieg beginnt, sondern den gesamten Aufenthalt in der Straßenbahn betrifft. – siehe auch Statements zur neuen Straßenbahn und die Taufe.

Die Flexity ist rund 34 Meter lang und bietet Platz für bis zu 200 Fahrgäste — deutlich mehr als bisherige Grazer Straßenbahnen. 60 Sitzplätze, 140 Stehplätze und sechs Doppeltüren sollen den Fahrgastwechsel erleichtern, besonders auf stark frequentierten Linien.

Die erste Garnitur trägt den Namen „Theodora“ — benannt nach Theodora Acham, die 1988 gemeinsam mit Inge Steiner als eine der ersten Straßenbahnfahrerinnen der Graz Linien Geschichte schrieb.

Damit verbindet die neue Straßenbahn ein Stück Grazer Verkehrsgeschichte mit einem modernen Anspruch: Öffentlicher Verkehr soll für möglichst viele Menschen selbstständig, komfortabel und zuverlässig nutzbar sein.

Siehe: ORF-Steiermark