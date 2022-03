Grebien: Viel Glück und Erfolg dem Paralympic Team Austria

Per E-Mail teilen

Österreich wird bei den XIII. Paralympischen Winterspielen in Peking von 16 Athlet:innen vertreten

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

„Ich freue mich, dass so viele tolle Sportler:innen für Österreich an den Start gehen. Sie haben für die Teilnahme bei den Winterspielen viel gekämpft und hart trainiert. Ich wünsche jeder Athletin und jedem Athleten, dass der Traum einer Medaille bei Olympia Wirklichkeit wird. Dafür drücke ich fest die Daumen“, sagt Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen.

Bei den Paralympics 2022 in Peking treten Johannes Aigner, Rene Eckhart, Carina Edlinger, Thomas Grochar, Bernhard Hammerl, Nico Pajantschitsch, Roman Rabl, Markus Salcher, Michael Scharnagl und Christoph Schneider in verschiedenen Bewerben, wie etwa Langlauf, Biathlon, Snowboard und verschiedenen alpinen Bewerben an.

Der ORF startet seine Liveberichterstattung mit der Eröffnung am 4. März 2022. Über die Wettbewerbe wird täglich auf ORF 1 und Sport+ berichtet. Zudem gibt es täglich ausführliche Zusammenfassungen mit Untertiteln und Audiodeskription.