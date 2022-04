Grüne: Grebien/Prammer begrüßen große Sport-Förderoffensive für Menschen mit Behinderungen

Per E-Mail teilen

Wegweisende Entwicklung für Teilhabe an Vereinsaktivitäten

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

„Regelmäßige Aktivität und Sport sind für uns alle wichtig. Inklusion ist dabei ein zentrales Element. Mit den neuen Bewegungs- und Informationscoaches können jetzt beispielsweise viel mehr Menschen mit Behinderungen für Sport begeistert werden. Das ist eine wegweisende Entwicklung im Bereich Behindertensport und Teilhabe an Vereinsaktivitäten“, freut sich Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen, über die innovativen Projekte.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler präsentierte heute neue Projekte im Behindertensport, die sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport eine weitreichende und nachhaltige Wirkung entfalten werden.

Auch die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, begrüßt das Förderengagement: „Es ist wichtig, dass das Sportministerium mit dieser Initiative zusätzlich zum Spitzensport auch den Breitensport im Fokus hat. So können noch mehr Menschen von den positiven Aspekten des Sports sowohl in gesundheitlicher als auch in sozialer Hinsicht profitieren.“

Mittels verschiedener Förderschienen sollen Menschen mit Behinderungen nachhaltig in Bewegung gebracht werden. Das Budget für Förderungen im Behindertensport wurde auf 2,64 Millionen erhöht. Das entspricht einer Anhebung gegenüber 2021 um 190 Prozent.