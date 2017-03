Haben behinderte Menschen wirklich „besondere Bedürfnisse“? #NotSpecialNeeds

Per E-Mail teilen

Was heißt hier eigentlich "besondere Bedürfnisse"? Eine Kampagne zum Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März klärt auf.

Coor Down

Im Vorfeld des Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März ging ein wirklich sehenswertes Video online. Seit 2012 ist der Welt-Down-Syndrom-Tag offiziell von den Vereinten Nationen anerkannt.

Die Organisation Coor Down (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down) koordinert die Kommunikation verschiedener Verbände für Menschen mit Down-Syndrom in Italien. Sie haben nun eine englische Online-Kampagne mit dem Namen „notSpecialNeeds“ gestartet. (Siehe auch)

Es wird darin humorvoll gezeigt, warum es keine „besonderen Bedürfnisse“ sind, sondern menschliche Bedürfnisse. Eines der Ziele der Kampagne ist es Sprache zu verändern um Einstellungen zu verändern.

Was das mit Dinosaurier-Eiern, Ritterrüstungen, Katzen und Berühmtheiten zu tun hat, klärt das Video ebenfalls auf.

Was wirklich besonders wäre …

Hier können Sie die Tweets zu #NotSpecialNeeds verfolgen.

Nicht das erste erfolgreiche Video von Coor Down

Dies ist nicht das erste Mal, dass Coor Down zum Welt-Down-Syndrom-Tag ein erfolgreiches Video veröffentlichte. Weit über 7 Millionen Aufrufe konnte beispielsweise bisher Dear Future Mom aus dem Jahr 2014 erreichen.