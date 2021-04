Hammerschmid: Wann kommt umfassende schulische Inklusion in ganz Österreich?

SPÖ Abgeordnete Sonja Hammerschmid stellt eine umfangreiche parlamentarische Anfrage zur Inklusiven Bildung an Bildungsminister Heinz Faßmann.

Anlässlich des kürzlich veröffentlichten UNESCO-Weltbildungsberichts und der Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012-2020 durch die Universität Wien bescheinigte der Bildungswissenschaftler Gottfried Biewer die mangelhafte Umsetzung der inklusiven Bildung im österreichischen Schulsystem.

Die Abgeordnete Sonja Hammerschmied stellt nun diesbezüglich eine Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann.

Es ist dringend an der Zeit (13 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Konvention!), Inklusion als selbstverständlichen Teil des Bildungssystems zu implementieren. Alle Kinder in Österreich müssen Zugang zu einem inklusiven Schulsystem haben – unabhängig von der Region, in der sie leben.