Happy Birthday – Der Internetauftritt von BIZEPS wird 30 Jahre alt

Drei Jahrzehnte digitale Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen.

BIZEPS / Petra Plicka

Am 10. August 1995 startete BIZEPS mit dem ersten Internetauftritt „Interabilist“. Ziel war es von Beginn an, Informationen über Behindertenpolitik schnell, barrierefrei und zuverlässig bereitzustellen.

Heute – 30 Jahre später – ist daraus eine der zentralen Plattformen für Nachrichten und Meinungen im Bereich Behinderung geworden.

Pünktlich zum Jubiläum ging am 31. Juli 2025 die Website in neuem Design online, gestaltet vom UX Design & Development Studio Liechtenecker.

30 Jahre Inhalte, Kooperationen und Innovation

Seit dem Start wurden mehr als 22.000 Artikel veröffentlicht. Im Dezember 2024 hatten bereits mehr als 650 Autor:innen Artikel geschrieben. Seit 25 Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Bildagentur BilderBox und ebenso lange ist BIZEPS Partner der kobinet-nachrichten.

In den vergangenen Jahren kamen neue Formate hinzu – von der erfolgreichen Radiosendung barrierefrei aufgerollt bis zu einer Artikelserie über Künstliche Intelligenz, in der 2023 erstmals ein KI-generiertes Bild veröffentlicht wurde.

Wer sich die einzelnen Entwicklungsschritte genauer ansehen möchte, kann dies unter „Unsere Geschichte im Internet“ tun.

Eine Plattform mit Wirkung

Neben der politischen Arbeit bleibt der Internetauftritt ein wichtiges Archiv: Er dokumentiert Entwicklungen, bietet Hintergrundwissen und vernetzt Menschen.

„Unser Internetauftritt ist Nachrichtenplattform, Archiv und Kommunikationsmittel zugleich – und das bereits seit 30 Jahren“, sagt BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter.