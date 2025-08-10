Happy Birthday – Der Internetauftritt von BIZEPS wird 30 Jahre alt

BIZEPS – Unsere Geschichte im Internet
BIZEPS ist seit vielen Jahren online aktiv. Ausgehend vom Nachrichtendienst Interabilist wurde das Angebot schrittweise erweitert. Im Folgenden wird die …
Drei Jahrzehnte digitale Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderungen.
Am 10. August 1995 startete BIZEPS mit dem ersten Internetauftritt „Interabilist“. Ziel war es von Beginn an, Informationen über Behindertenpolitik schnell, barrierefrei und zuverlässig bereitzustellen.
Heute – 30 Jahre später – ist daraus eine der zentralen Plattformen für Nachrichten und Meinungen im Bereich Behinderung geworden.
Pünktlich zum Jubiläum ging am 31. Juli 2025 die Website in neuem Design online, gestaltet vom UX Design & Development Studio Liechtenecker.
Seit dem Start wurden mehr als 22.000 Artikel veröffentlicht. Im Dezember 2024 hatten bereits mehr als 650 Autor:innen Artikel geschrieben. Seit 25 Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Bildagentur BilderBox und ebenso lange ist BIZEPS Partner der kobinet-nachrichten.
In den vergangenen Jahren kamen neue Formate hinzu – von der erfolgreichen Radiosendung barrierefrei aufgerollt bis zu einer Artikelserie über Künstliche Intelligenz, in der 2023 erstmals ein KI-generiertes Bild veröffentlicht wurde.
Wer sich die einzelnen Entwicklungsschritte genauer ansehen möchte, kann dies unter „Unsere Geschichte im Internet“ tun.
Neben der politischen Arbeit bleibt der Internetauftritt ein wichtiges Archiv: Er dokumentiert Entwicklungen, bietet Hintergrundwissen und vernetzt Menschen.
„Unser Internetauftritt ist Nachrichtenplattform, Archiv und Kommunikationsmittel zugleich – und das bereits seit 30 Jahren“, sagt BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter.
BIZEPS ist seit vielen Jahren online aktiv. Ausgehend vom Nachrichtendienst Interabilist wurde das Angebot schrittweise erweitert. Im Folgenden wird die …
Heute, am 10. August 2025, begeht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS das 30-jährige Jubiläum seiner Online-Präsenz. Der österreichische Online-Nachrichtendienst wurde 1995 …
Am 10. August 1995 startete BIZEPS mit dem ersten Internetauftritt „Interabilist“. Ziel war es von Beginn an, Informationen über Behindertenpolitik …
Mit dem Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) setzt Österreich den European Accessibility Act national um. Seit 28. Juni 2025 müssen digitale Produkte und …
Wie die Stadt Wien am 7. August 2025 bekannt gab, wurde nahe dem Sportplatz „In der Gruam“ in Favoriten ein …
Als zentrale Servicestelle für Regulierungsfragen und Förderungen im Medien- und Kommunikationsbereich ist die RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH gesetzlich …
Am 30. Juli 2025 berichtete BIZEPS darüber, dass in Österreich 13 Prozent der geplanten Mittel für den barrierefreien Umbau von …
Heute, am 10. August 2025, begeht der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS das 30-jährige Jubiläum seiner Online-Präsenz. Der österreichische Online-Nachrichtendienst wurde 1995 …
Am 10. August 1995 startete BIZEPS mit dem ersten Internetauftritt „Interabilist“. Ziel war es von Beginn an, Informationen über Behindertenpolitik …
Mit dem Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) setzt Österreich den European Accessibility Act national um. Seit 28. Juni 2025 müssen digitale Produkte und …
Wie die Stadt Wien am 7. August 2025 bekannt gab, wurde nahe dem Sportplatz „In der Gruam“ in Favoriten ein …
Als zentrale Servicestelle für Regulierungsfragen und Förderungen im Medien- und Kommunikationsbereich ist die RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH gesetzlich …
Am 30. Juli 2025 berichtete BIZEPS darüber, dass in Österreich 13 Prozent der geplanten Mittel für den barrierefreien Umbau von …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Am 10. August 1995 war es so weit: Unsere erste Website ging online! Die Seite – als zeitgeschichtliches Dokument erhalten …