Heike Eder wird Mitglied im ÖVP-Nationalratsklub

Heike Eder, ehemalige Behindertensportlerin und bisherige Bundesrätin für Vorarlberg, wird - so erfuhr BIZEPS am 2. Oktober 2024 - Mitglied im ÖVP-Nationalratsklub.

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Die 1988 in Vorarlberg geborene Heike Eder ist eine erfolgreiche Sportlerin im Bereich Ski Alpin und vertrat Österreich auf internationaler Ebene.

Ihre sportliche Karriere nahm am Skigymnasium Stams eine entscheidende Wendung, als sie bei einem Trainingsunfall eine Wirbelsäulenverletzung erlitt und seitdem inkomplett querschnittgelähmt ist.

Besonders in Erinnerung bleibt ihr Erfolg bei den Winter-Paralympics 2018 in Pyeongchang, wo sie im Slalom sitzend die Bronzemedaille gewann und somit die siebente Medaille für das österreichische Team sicherte.

Mit viel Training hat sie es geschafft, aus dem Rollstuhl zu kommen. Heike bewegt sich schon lange auf Krücken, berichtete Vorarlberg Online. „Klar hatte ich auch das Glück, dass der Grad meiner Verletzung eine solche Entwicklung zuließ“, zeigt sich Heike Eder realistisch.

Bisherige politische Karriere

Seit 2019 ist Heike Eder als Vertreterin Vorarlbergs im Bundesrat aktiv.

Bei der Nationalratswahl war sie auf der Bundesliste der ÖVP chancenlos auf Platz 24 gereiht. In ihrer Heimat Vorarlberg stand sie aber auf der Landesliste hinter Magnus Brunner auf Platz 2 und führte die Liste im Regionalwahlkreis 8 B an.

Dies reichte – so erfuhr es BIZEPS – für ein Mandat für die ÖVP im Nationalrat. Mit ihrer neuen Rolle im Nationalratsklub setzt sie ihre politische Karriere für die ÖVP fort und wird – so erfuhr BIZEPS – vom Bundesrat in den Nationalrat wechseln.

