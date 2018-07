Per E-Mail teilen

Licht für die Welt startet Nominierungen für den neuen globalen Preis für Frauen mit Behinderung („Her Abilities Award“)

Licht für die Welt

Die internationale Fachorganisation für Menschen mit Behinderung, Licht für die Welt, startet heute die Frist für die Nominierungen für den neuen globalen Preis für Frauen mit Behinderung.

Der Preis, der in drei Kategorien vergeben wird, soll die Errungenschaften von Frauen mit Behinderungen weltweit würdigen und auszeichnen.

Der Preis wurde zusammen mit der äthiopischen Menschenrechtsaktivistin Yetnebersh Nigussie initiiert, die 2017 den „Alternativen Nobelpreis“ (Right Livelihood Award) und 2018 den Helen Keller-Award erhalten hat. „Mit diesem neuen Preis wollen wir die 99 Fähigkeiten von Frauen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen und nicht ihre Behinderung“, so Nigussie.

Der Preis wird in drei Kategorien verliehen:

Gesundheit und Erziehung (z.B. Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, Professorinnen, Ärztinnen oder Mitarbeiter im Gesundheitsbereich);

Rechte (Kämpferinnen für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderung – aus öffentlichen oder privaten Organisationen, Regierungen, Unternehmen oder lokalen Gemeinschaften);

Kunst, Kultur & Sport (Künstlerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen, Schriftstellerinnen, Paralympionikinnen und andere erfolgreiche Sportlerinnen).

Die Frist für Nominierungen startet heute auf www.her-abilities-award.org und endet am 30. September. Aktiv nominieren kann jede natürliche oder juristische Person. Passiv nominiert werden kann jede Frau mit Behinderung, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit aus den drei Kategorien.

Die drei Preise werden am 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderungen, verliehen.