Her Abilities Awards 2019 gehen an drei starke Frauen mit Behinderungen

Vor dem Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember gibt Licht für die Welt heute die drei Preisträgerinnen des Her Abilities Award in den drei Kategorien für 2019 bekannt.

Licht für die Welt

Der internationale Preis für Frauen mit Behinderungen geht in diesem Jahr an die amerikanische Schauspielerin Maysoon Zayid, die finnische Menschenrechtsaktivistin Liisa Kauppinen sowie an die vietnamesische Unternehmerin Nguyen Thi Van.

Unter den 160 Frauen aus 56 Ländern waren heuer sieben Österreicherinnen nominiert und in der 13-köpfigen Jury saßen erstmals auch zwei renommierte Frauen aus Österreich.

Die Gewinnerinnen der drei Kategorien:

Kategorie „Kunst, Kultur und Sport“: Maysoon Zayid aus den USA – mit Humor gegen Diskriminierung

aus den USA – mit Humor gegen Diskriminierung Kategorie „Rechte“: Liisa Kauppinen aus Finnland – drei Jahrzehnte für die Menschenrechte von gehörlosen Menschen

aus Finnland – drei Jahrzehnte für die Menschenrechte von gehörlosen Menschen Kategorie „Gesundheit und Bildung“: Nguyen Thi Van aus Vietnam – Unternehmerin und Pionierin

Der Preis ist eine Initiative der Fachorganisation Licht für die Welt, die sich für Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Regionen der Welt einsetzt.

Beschreibungen und Statements der Jury-Mitglieder, Factsheet zu Frauen mit Behinderungen, Fotos, Videos und Sujets unter https://www.her-abilities-award.org