Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen im Alltag

Per E-Mail teilen

Für Menschen mit Behinderung gibt es in Österreich noch zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen, erläutert Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, im KRONE-Interview.

Österreichischer Behindertenrat

In Österreich stoßen Menschen mit Behinderung weiterhin auf zahlreiche Hürden im Alltag.

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, macht im Gespräch auf die vielfältigen Herausforderungen aufmerksam, denen Betroffene begegnen. „Gerade im Bereich Bildung bestehen riesige Barrieren“, erklärt Widl im KRONE-Interivew.

Diese Probleme beginnen bereits im Kindergarten, wo es oft an den nötigen räumlichen und personellen Voraussetzungen fehlt. In Schulen sind die Rahmenbedingungen ebenfalls unzureichend, sodass Kinder mit Behinderungen häufig in Sonderschulen unterrichtet werden.

Besonders alarmierend sei die Situation in der Sekundarstufe II, in der Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausgeschlossen werden: „Sie müssen regelrecht ‚betteln‘, um ein 11. und 12. Schuljahr absolvieren zu können“, schildert Widl.

Auch die Arbeitswelt stellt eine große Hürde dar. „Viele Arbeitgeber erkennen die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen nicht“, kritisiert Widl. Dies führt dazu, dass die Erwerbsquote unter Betroffenen deutlich niedriger ist.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es auch Fortschritte, etwa das Behindertengleichstellungsgesetz, das Diskriminierung bekämpfen soll. Der Österreichische Behindertenrat setzt sich außerdem für eine flächendeckende Einführung persönlicher Assistenz ein, um Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. „Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte wie Menschen ohne Behinderungen“, betont Widl.

Abschließend betont Widl: „Es ist die Pflicht des Staates, Barrieren abzubauen, damit Menschen mit Behinderungen ihr Leben gleichberechtigt führen können.“