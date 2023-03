Herr Groll ist tot!

Der Autor Erwin Riess verstarb im Alter von 65 Jahren nach einer längeren Erkrankung in Kärnten.

Alexander Golser

Erwin Riess war Autor und Aktivist in der Behindertenbewegung.

Nach einem hürdenreichen, im Sinne von tatsächlichen baulichen Barrieren, Studium der Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien, arbeitete er auch als Autor in Residenz in New York.

Er war Referent für behindertengerechtes Bauen im Wirtschaftsministerium von 1984 bis 1994 und engagierte sich für Künstler:innen mit Behinderungen im Rahmen von EUKREA, einem Netzwerk im deutschsprachigen Raum.

Erwin Riess liebte die Donau, die Binnenschifffahrt und die Weintrauben, die an den Ufern der Donau wuchsen – gut vergoren natürlich. Er war einer der letzten Kommunisten mit Leib und Seele. Ein Bollwerk im Widerstand gegen den Neoliberalismus und im Aktionismus für soziale Gerechtigkeit und die Behindertenbewegung. Man hatte das Gefühl, nichts konnte ihn erschüttern, ausser „die Rückgradlosigkeit der österreichischen Sozialdemokratie“. (Zitat: Erwin Riess)

Als Autor kreierte er Herrn Groll, der mit seinem Rollstuhl namens Joseph und dem „Dozenten“ die Welt berollte. In Romanen und Kolumnen setzte sich Herr Groll in philosophischen Gesprächen mit dem bürgerlichen Dozenten auseinander, immer klug, wortgewandt und mit fundiertem geschichtlichem Wissen. Niemals verbittert.

Ich lernte ihn in den späten 90iger Jahren als Vertreter von EUKREA kennen. In einem Gespräch nach einer Vorstellung mit den „Bilderwerfern“. Er mochte das Stück nicht, zu räudig, zu offensichlich provokant, aber er schätzte unsere Darstellung, das, was wir beim Publikum auslösten und unsere starke Prä­senz in der Wiener Theaterlandschaft.

Der Zorn der Eleonore Bathyány

Er wollte damals schon ein Stück für mich schreiben. Ein Jahr lang arbeiteten wir eng zusammen, diskutierten über die Figur bis am Ende ein eineinhalbstündiger Monolog entstand. Die Uraufführung von „Der Zorn der Eleonore Bathyány“ war im November 2003 im Brut Künstlerhaus.

Er erkannte den in mir schlummernden Zorn über die Ungerechtigkeit in der Welt und er war einer der wenigen, die wussten, dass man als Schauspieler:in mit Behinderung alle Rollen spielen konnte und wollte, nicht nur die von „behinderten Figuren“.

In jedem Treffen, ob im Proberaum oder beim Heurigen in Stammersdorf lernte ich etwas Geschichte dazu. In jedem Gespräch war gegenseitige Wertschätzung zu spüren.

Erwins Texte waren für mich immer wie in der Sprache baden. Es wirbelte, es sprudelte, er malte Bilder in meinem Kopf und bei niemand anderem spürte ich die Liebe zur Sprache, deren Vielschichtigkeit und Ausdruckskraft, so wie bei ihm.

Als er der Liebe wegen mehr und mehr Zeit in Kärnten verbrachte, konnte ich es kaum glauben. Erwin und Kärnten gingen in meinem Kopf nicht zusammen.

Doch er fand sogar dort, zwischen all jenen Menschen, die einer – ich sags jetzt mal schön – zweifelhaften und ablehnungswürdigen politischen Einstellung anhingen, immer noch jene, die sich in diesen ländlichen Gefilden um Weltoffenheit, Menschenwürde und Kultur bemühten.

Wir vermissen dich

Der Tod von Erwin Riess reißt ein großes Loch in eine ideologische Festung, auf die wir uns immer verlassen konnten. Die Erschütterung ist bei vielen Freunden, sowie Mitstreiter:innen der Behindertenbewegung zu verspüren.

Wir vermissen dich als Freund, als Verteidiger des ursprünglichen Sozialismus und als Autor.

Lebe wohl, mon cher und Donaugrüße

Rückblick auf eine gemeinsame Lesung

Erwin Riess und Cornelia Scheuer lesen im Jahr 2022 anläßlich einer BIZEPS-Feier den Text „30 Jahre Peer Beratung. Eine Szene“ von Erwin Riess.