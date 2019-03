Herzlich Willkommen bei Monitoringausschuss und Klagsverband

Am Mittwoch, den 13. März 2019 luden der Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der Klagsverband zu einem Tag der offenen Tür in ihr neues Büro ein.

Monitoringausschuss

Das vergangene Jahr 2018 war für den Monitoringausschuss ein Jahr der Veränderungen. Der Verein zur Unterstützung des Unabhängigen Monitoringausschusses wurde gegründet, Christine Steger wurde Vorsitzende des Monitoringausschusses.

Ende November 2018 bezog man das neue Büro in der Walcherstraße 6 im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Diese neuen Räumlichkeiten wurden am 13. März 2019 für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Gemütliches Zusammensein und gegenseitiger Austausch

Im Büro des Monitoringausschusses herrschte eine angenehme Atmosphäre. Gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern aber auch Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern tauschte man sich bei einem guten Buffet über die Arbeit und die zukünftigen Pläne des Monitoringausschusses aus.

Bei diesem Tag der offenen Tür ging es nicht allein um den Monitoringausschuss, denn dieser teilt sich die Büroräumlichkeiten mit dem Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern.

„Wir schätzen die Bürogemeinschaft mit dem Monitoringausschuss sehr, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Synergien auf inhaltlicher und organisatorischer Ebene. Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg, weil wir so viele Gäste in unserem neuen Büro begrüßen konnten und die Vernetzung und der Austausch so rege waren“, so Volker Frey (Generalsekretär des Klagsverbands).

Ein arbeitsreiches Jahr

Seit dem Umzug ins neue Büro hat sich beim Monitoringausschuss einiges getan. So bereitete man sich intensiv auf die Staatenprüfung 2020 vor und erstellte einen umfassenden Bericht für den UN-Fachausschuss zur Staatenprüfung.

Anlässlich des Internationalen Frauentages beschäftigte er sich mit der Lebensrealität von Mädchen und Frauen mit Behinderungen. Es gab eine öffentliche Sitzung zum Thema Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Am 10. Dezember 2018 konnte der Monitoringausschuss bereits seinen 10. Geburtstag feiern. Anlässlich so vieler Erfolge und des Tages der offenen Tür im neuen Büro lohnt es sich, einen Blick in die Zukunft zu werfen.

„Ich wünsche mir für den Ausschuss weiterhin viel Hartnäckigkeit und Energie für die wichtige Aufgabe, die in der UN-Konvention festgeschrieben Rechte für Menschen mit Behinderungen zu überwachen und überprüfen. Wir freuen uns auch, dass wir seit dem vergangenen Jahr von einem Büro-Team unterstützt werden“, erklärt Christine Steger, Vorsitzende des Monitoringausschusses.