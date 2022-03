Hilfe für die Ukraine: Sammlung von Informationen und Hilfsangeboten

Per E-Mail teilen

Der Österreichische Behindertenrat ruft zur Sammlung von Informationen und Hilfsangeboten für Menschen mit Behinderungen in der Ukraine und Schutzsuchende in Österreich auf

jorono / pixabay

Menschen mit Behinderungen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe, denn sie müssen oft Hilfsmittel und die für sie lebensnotwendigen Medikamente zurücklassen. Deswegen wurden vom ÖBR Informationen und Angebote zusammengetragen, die sich an Schutzsuchende aus der Ukraine richten, die Hilfe benötigen, aber auch an Menschen, die bereit sind, Hilfe zu leisten.