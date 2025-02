Hilfsgemeinschaft bringt Expertise für Barrierefreiheit auf die Zero Project Conference

Auch dieses Jahr nimmt die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs wieder an der Zero Project Conference 2025 teil, einer jährlichen internationalen Fachkonferenz zur Förderung innovativer Lösungen für Barrierefreiheit und Inklusion, die vom 5. bis 7. März 2025 in der Wiener UNO-City stattfindet.

Hilfsgemeinschaft als aktive Stimme für Barrierefreiheit

Mit ihrer Initiative Access Austria setzt sich die Hilfsgemeinschaft seit Jahren für mehr Barrierefreiheit in sämtlichen Lebensbereichen ein. Neben einem eigenen Infostand, an dem sich Interessierte über die Arbeit des Vereins und seine Beiträge zu Barrierefreiheits-Innovationen informieren können, wird die Hilfsgemeinschaft in mehreren Fachpanels repräsentiert sein.

Klaus Höckner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, spricht unter anderem bei Sessions und Workshops zur Umsetzung des European Accessibility Acts (EAA), der Unternehmen spätestens ab Juni 2025 dazu verpflichtet, digitale Angebote inklusiv zu gestalten.

„Der Europäische Rechtsrahmen bietet große Chancen für Barrierefreiheit, stellt aber auch Herausforderungen dar. Es ist essenziell, Unternehmen und Organisationen auf diesem Weg zu unterstützen“, erklärt Höckner. „Technologische Innovationen sind der Schlüssel, um sehbehinderten Menschen mehr Autonomie zu ermöglichen.“

Zudem spricht er als Experte über konkrete Lösungen und Innovationen für mehr Barrierefreiheit am Arbeitsplatz sowie deren Finanzierung.

Barrierefreiheitsexperte Werner Rosenberger wird Interessierte darüber informieren, wie sich Firmen auch jetzt noch auf eine rechtskonforme Umsetzung des EAA vorbereiten können.

„Die Umsetzung des EAA wird maßgeblich darüber entscheiden, wie inklusiv unsere Gesellschaft künftig ist. Unternehmen müssen verstehen, dass Barrierefreiheit nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine wirtschaftliche Chance darstellt, speziell bei digitalen Angeboten“, betont Rosenberger.

Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender und Experte für Barrierefreie Mobilität freut sich auf die Veranstaltung: „Die Zero Project Conference ist eines der hochkarätigen Events auf diesem Gebiet und bietet Gelegenheit, sich mit Fachleuten aus der ganzen Welt zu vernetzen und Kooperationen aufzubauen. Es ist wichtig, dass diese Top-Veranstaltung auch in Österreich bekannter und noch besser wahrgenommen wird.“

Broadcast für alle

Live-Inhalte von #ZeroCon25 werden barrierefrei über die Konferenzplattform und den YouTube-Kanal von Zero Project gestreamt. Die Aufzeichnungen der Sessions werden im Anschluss auf YouTube veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Zero Project Conference finden Sie unter https://zerocon25.zeroproject.org/