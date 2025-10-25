Hilfsgemeinschaft und VIDEBIS bündeln Kräfte: Beratung und Verkauf nun unter einem Dach

Zum Tag des weißen Stockes entsteht in Österreich ein neues Kompetenzzentrum für Menschen mit Sehbehinderung

Roland Teufel

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs übernimmt die Mehrheit am Technologieunternehmen VIDEBIS GmbH. Die Information wurde am 15. Oktober 2025 in einer Presseaussendung bekannt gegeben.

Damit werden Beratung, soziale Begleitung und der Verkauf technischer Hilfsmittel erstmals zusammengeführt.

„Was bisher nebeneinanderstand, wächst nun zusammen. Unser Ziel ist ein nahtloser Zugang zu Unterstützung, Bildung und Technik – alles unter einem Dach“, sagt Elmar Fürst, Vorsitzender des Vorstands der Hilfsgemeinschaft.

Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein umfassendes Angebot – von der Erstberatung bis zu modernen Assistenztechnologien.