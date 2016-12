Hitlers Geburtshaus als Behindertenheim? Nicht mit uns!

Am 14. Dezember 2016 hat der Nationalrat des Österreichischen Parlaments nach Jahrzehnte langer Diskussion die Enteignung von Adolf Hitlers Geburtshaus in Braunau / OÖ beschlossen. Nun soll laut Landeshauptmann Pühringer dort ein "Behindertenhaus" betrieben werden. Ein Kommentar.

Das Geburtshaus soll nicht als Pilgerstätte für Rechtsextremisten dienen. Eine Expertenkommission des Bundesministeriums für Inneres zeigt in einem kurzen Bericht Möglichkeiten der Verwendung auf.

Sie empfiehlt – neben einer „tiefgreifenden architektonischen Umgestaltung“ eine „sozial-karitative oder behördlich-administrative Nutzung der Liegenschaft“. Besonders die mögliche Nutzung als „Behindertenheim“ oder „Behindertenwerkstätte“ fiel bei den zuständigen Politikern auf fruchtbaren Boden und man überlegt, das Gebäude wiederum der Lebenshilfe Oberösterreich anzubieten.

Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) unterstützt diese Empfehlung und legt sogar noch nach: Diese Nutzung sei „eine Art ‚Antithese zum Nationalsozialismus‘, da es ‚unwertes Leben‘ nicht gebe.“

Hartheim, Braunau … wie oft noch?

Braunau hat zweifelsohne eine besondere verantwortungsvolle Rolle inne und wird wohl auch für immer mit der NS-Diktatur und Adolf Hitler verbunden sein. Ein sorgfältiges Nachdenken über die Nutzung ist nötig. Aber: Es kann und darf niemand gezwungen werden, in diesem Haus leben und/oder arbeiten zu müssen. Wie kommen gerade behinderte Menschen dazu, hier für eine Alibi-Lösung zur Verfügung zu stehen?

Auch eine Umgestaltung des Hauses bedeutet nicht automatisch, dass keine Rechtsextreme mehr nach Braunau kommen. Gerade der Umstand, dass dort behinderte Menschen – quasi im Schaufenster bzw. vulnerabel – leben, könnte eine Motivation für Rechtsextreme sein, dort Randale zu machen. Werden die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen gefragt, ob sie das möchten?

Und wie geht es eigentlich den vielen behinderten Menschen in Hartheim / OÖ, die ebenfalls in Großeinrichtungen in der Nähe des Schlosses Hartheim leben und arbeiten müssen? In dem Schloss wurden während der NS-Diktatur rund 30.000 behinderte und psychisch kranke Menschen ermordet.

Besinnung auf Menschenrechte und UN-Behindertenrechtskonvention

„Der Bund wird die Baumaßnahmen ja entsprechend setzen. Und wir werden dann der Lebenshilfe anbieten, dort ein Behindertenhaus zu führen. Weil wir glauben, dass das die günstigste Verwendung ist.“

Dieses Zitat stammt von Landeshauptmann Josef Pühringer vom Ö1 Morgenjournal vom 16. Dezember 2016. Heißt das etwa, Sparen bei den Schwächsten? Die UN-Behindertenrechtskonvention hat sich zum Wohnen und Arbeiten eindeutig geäußert. Es sind keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte, die es hier zu sichern gilt.