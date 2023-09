Hörtipp: David Stockenreitner über Humor, Inklusion und kriminelle Energien

Per E-Mail teilen

Die Sendung FreakCasters stellt in einem Beitrag den österreichischen Comedian David Stockenreitner vor.

David Stockenreitner

In einem humorvollen akustischen Portrait David Stockenreitners, das am 13. September 2023 auf Ö1 Campus ausgestrahlt wurde, gibt es Einblicke in sein Kabarettprogramm „El Disablo“.

Die Sendung FreakCasters stellt in einem Beitrag den österreichischen Comedian David Stockenreitner vor. Der von sich selbst sagt das er eigentlich eine stärkere Behinderung bräuchte damit seine Witze noch besser funktionieren.

„Es sollte Menschen mit Behinderungen auch zugetraut werden ein Arschloch zu sein,“ so der Comedian David Stockenreitner im Gespräch mit Sandra Knopp und Christoph Dirnbacher.

In diesem sucht er unterschiedliche Wege, um an Geld zu kommen und spricht über die Vorteile eines Verbrecherlebens.

Zudem erzählt der Comedian im Interview über die Dinge, die in Inspirieren und zum Lachen bringen, über seine komödiantischen Vorbilder und beschäftigt sich mit der Frage wie weit Humor eigentlich gehen darf. David Stockenreitner, der mit einer Behinderung lebt tut das mit sehr viel bissigem Humor und Selbstironie.

Brauchen sie mal wieder was zu lachen? Dann sollten Sie sich diese Sendung nicht entgehen lassen.

Sie können die Sendung auf ORF Sound nachhören.