Hörtipp: Diskriminierung per Gesetz – wie Menschen mit Behinderungen in den USA um ihre Rechte fürchten

In einem Beitrag der Neuen Norm beschäftigen sich Karina Sturm, Jonas Karpa und Raúl Krauthausen mit den Konsequenzen einer Abschaffung von Behindertenrechten für die Menschen in den USA.

BilderBox.com

„Es ist traurig, dass wir immer wieder auf die Straße gehen müssen und die Menschen daran erinnern müssen, dass unser Leben zählt.“ So äußert sich der bekannte amerikanische Aktivist Jim LeBrecht im Gespräch mit Karina Sturm.

Der aktuelle Beitrag der Neuen Norm hat Behindertenrechtsaktivist:innen aus den USA gefragt, wie sich das Leben von Menschen mit Behinderungen durch die Politik Trumps verändert hat.

Das Aus von Menschenrechten

Amerika war einst einer der Vorreiter der Behindertenbewegung auf der ganzen Welt. Menschen mit Behinderungen konnten in den USA vor Gericht gehen, wenn sie diskriminiert wurden. Staatliche Mittel und Förderungen waren daran gebunden, dass man Menschen mit Behinderungen nicht diskriminiert.

Seit Trump und seine Anhänger an der Macht sind, hat sich die Situation von Menschen mit Behinderung in den USA radikal zum Schlechten verändert. Während Menschen mit Behinderungen zuvor für die Durchsetzung ihrer Rechte klagen konnten, haben jetzt siebzehn Staaten die Regierung verklagt, um Regelungen aufzuheben, die Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung schützen.

Zudem versucht man, Versicherungsprogramme abzuschaffen, die Menschen mit Behinderungen und sozialschwachen Menschen eine medizinische Versorgung ermöglichen. Diversitätsprogramme werden auf Druck der Regierung eingestellt.

Diese Maßnahmen kommen einer Abschaffung des Americans with Disabilities Act gleich.

Was all das für Menschen mit Behinderungen konkret bedeutet und welchen Aktivismus man jetzt braucht, dazu äußern sich Behindertenaktivist:innen Jim LeBrecht, Jan Groh und Day Al-Mohamed in der Sendung „USA: Diskriminierung per Gesetz – Wie behinderte Menschen um ihre Rechte fürchten“.

Außerdem wird erläutert, wie die Situation in den USA sich auch auf andere Länder auswirken kann.