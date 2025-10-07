Hörtipp: Wie sehbehinderte Menschen die Welt durch Apps sehen

Ein Beitrag von Ö1 Digital.Leben behandelt den Einfluss von Bildbeschreibungs-Apps auf das Leben von Menschen mit Sehbehinderungen und zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich.

ORF

Ist das, was ich in der Hand habe, Hundefutter oder Dosensuppe? Diese Frage stellt sich für Menschen ohne Sehbehinderung meist nicht. Für Menschen mit Sehbehinderung kann in solchen Situationen KI hilfreich sein.

Verschiedene Bildbeschreibungs-Apps beschreiben mittels Handy-Foto was auf einer Dose drauf steht oder welche Farbe ein Kleidungsstück hat.

So gibt es z.B. die App Be My Eyes. Bei dieser App können Fotos hochgeladen werden, freiwillige sehende Menschen geben kann eine Beschreibung, was auf den Fotos zu sehen ist.

Natürlich gibt es auch reine KI-Apps. Die Bildbeschreibungen, die diese KI-basierten Apps liefern, werden laut Martin Mayrhofer von VIDEBIS immer besser. Die einzigen Probleme sind laut Mayrhofer, dass sehbehinderten Menschen keine guten Fotografen sind und dass die Apps noch nicht so gut sind, wenn es darum geht, links-rechts zu unterscheiden.

Wo geht die Entwicklung hin?

Im Moment sollte man sich noch überlegen, welches Dokument man hochlädt. Denn das kommt in eine Cloud ins Internet, wird dann analysiert und zurückgeschickt. Hier ist der Datenschutz nicht immer so lückenlos.

Markus Ladstätter, Mitarbeiter und Vorstandsmitglied von BIZEPS, hat eine Masterarbeit über verschiedene Bildbeschreibungsapps geschrieben. Er beschreibt die nächsten Entwicklungsschritte der Apps so: Zukünftig solle die Analyse der Bilder nur noch auf dem eigenen Handy passieren.

Somit ist die Privatsphäre besser geschützt. Eine andere Entwicklung ist, dass man sich nicht nur darauf beschränken muss Fotos zu senden. In Zukunft soll es auch möglich sein, ein Video in Echtzeit zu analysieren.

Den Beitrag vom 2. Oktober 2025 über Bildbeschreibungs-Apps finden Sie auf der Internetseite von ORF Sound.