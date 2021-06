Hofer: Sozialminister Mückstein gefährdet den erfolgreichen Weg der Inklusion in Österreich

Per E-Mail teilen

Streichung der Stelle des Sonderberaters für Behindertenangelegenheiten muss zurückgenommen werden

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Wie nun bekannt wurde, hat Sozialminister Mückstein die Stelle des Sonderberaters für den Bereich Behinderten-, Versorgungs- und Sozialhilfeangelegenheiten in seinem Ministerium gestrichen.

Diesen Umstand haben Behindertenvertreter gestern in einem offenen Brief an den Sozialminister kritisiert.

FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer schließt sich dieser Kritik an und fordert Minister Mückstein auf, diese Entscheidung zurück zu nehmen:

Mit dieser Entscheidung besteht die große Gefahr, dass Österreich den erfolgreichen Weg der Inklusion verlässt. Inklusion zielt darauf ab, dass alle Menschen in einer Gesellschaft gleichberechtigt nebeneinander leben. Menschen mit Behinderungen sollen dazugehören, teilhaben und selbst bestimmen können – von Geburt an und in allen Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen und Freizeit. Inklusion ist ein Menschenrecht und als solches in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geregelt.

Die Streichung der Stelle des Sonderberaters widerspreche zudem dem Nationalen Aktionsplan, wo – wie auch im Regierungsprogramm – inklusive Maßnahmen und die zur Umsetzung nötige Expertise angekündigt, halten die Behindertenvertreter in ihrem Brief an Minister Mückstein fest.