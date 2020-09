Hotelzimmer barrierefrei?

Per E-Mail teilen

Barrierefreiheit ist im Tourismus noch immer nicht selbstverständlich. Für Menschen, die auf eine barrierefreie Unterkunft angewiesen sind, ist die Planung eines Urlaubs immer noch eine Herausforderung.

BilderBox.com

Trotz entsprechender Regelungen im Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention ist die Urlaubsplanung noch immer mit erheblichem Aufwand verbunden, wenn man auf eine barrierefreie Unterkunft angewiesen ist.

Markus Ladstätter von BIZEPS, Zentrum für Selbstbestimmtes Leben nimmt auf help.ORF.at zu dem Thema Stellung.

Probleme bei Onlinesuche und -buchung

„Die Probleme beginnen bereits bei der Buchung, denn oft ist es nicht gleich ersichtlich, wie barrierefrei ein Urlaubsort oder ein Hotel überhaupt ist“, so Markus Ladstätter. Eine Untersuchung des Wiener Beratungsunternehmens Comfort4all aus dem Jahr 2017 ergab, dass während 100 % der Standardzimmer bequem über das Internet gebucht werden können dies im Fall von barrierefreien Zimmern nur in einem Viertel der Fälle möglich ist.

Ein weiteres Problem ist, dass selbst wenn bei Buchungsplattformen die Suche nach barrierefreien Kriterien möglich ist, die Angaben von den Hotels selbst kommen und nicht weiter überprüft werden. Somit wird es notwendig, vor der Buchung genau nachzufragen.

Für die Suche nach barrierefreien Unterkünften gibt es zwar ein paar spezielle Internetseiten, wie zum Beispiel Roomchooser.com, Holidays-On-Wheels oder Reisen-für-alle.de.

Auf diesen Internetseiten kann man genau angeben, welche Ausstattung man braucht und so nach geeigneten Hotelzimmern suchen. Diese Internetseiten sind zudem von den Betroffenen selbst gestaltet. Der Nachteil ist, noch ist die Zahl der gelisteten Hotels überschaubar.

Barrierefreiheit mangelhaft

Selbst wenn man endlich eine passende Unterkunft gefunden zu haben scheint, kann es vor Ort wieder anders aussehen, als eigentlich gedacht. Denn auch wenn etwas barrierefrei ausgewiesen ist, kann es Mängel bei der Umsetzung geben, weiß Markus Ladstätter zu berichten.

So habe man häufig keinen Platz zum Manövrieren in den Räumen. Und wenn genug Platz vorhanden ist, sei die barrierefreie Ausstattung unzureichend ausgeführt. Dann gibt es zwar eine bodengleiche Dusche, in der das Hineinfahren mit dem Rollstuhl möglich ist und auch ein Sitz vorhanden ist, aber die Bedienelemente wie Duschkopf oder Warm- und Kaltwasser können nicht erreicht werden. Es können Haltegriffe fehlen oder Garderobenhaken zu hoch angebracht sein.

„Es gibt leider sehr wenige Zimmer, die wirklich ohne Mängel konstruiert sind“, bedauert Ladstätter.

Auf Probleme aufmerksam machen

Markus Ladstätter rät dazu, bereits vor Ort auf eventuelle Probleme mit der Barrierefreiheit aufmerksam zu machen. So könnten manche Barrieren vielleicht schon während des Aufenthaltes beseitigt werden. Oft sei das Fehlen von Barrierefreiheit nicht auf Ignoranz, sondern auf Unwissenheit zurückzuführen.

Ist eine sofortige Beseitigung der Barriere nicht möglich oder besteht auf Seiten des Hotels keine Einsicht, rät Ladstätter zu einer Schlichtung. Diese ist nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz möglich.

Eine Schlichtung ist kostenlos und wird vom Sozialministeriumsservice durchgeführt. Bei einem gemeinsamen Gespräch kann man eine Lösung für die diskriminierende Situation finden. Pro Jahr werden etwa 110 Schlichtungen durchgeführt. In etwa zwei Drittel der Fälle kann eine Einigung erzielt werden. Ein Recht auf die Beseitigung der Barriere gibt es zwar nicht, sollte bei der Schlichtung keine Einigung erzielt werden, kann man klagen und Schadensersatz zugesprochen bekommen.

„Es gibt Hoteliers, die sind da sehr einsichtig und versuchen möglichst rasch eine Verbesserung herbeizuführen, andere wiederum sehen überhaupt keinen Handlungsbedarf“, erklärt Ladstätter.

Barrierefreiheit bringt’s

Barrierefreiheit nützt nicht nur Menschen im Rollstuhl, auch ältere Menschen, Menschen mit Kleinkindern oder mit vorübergehenden Verletzungen profitieren von einer barrierefreien Umgebung. Manche Tourismusbetriebe haben das Potential der Barrierefreiheit erkannt und setzen gezielt Angebote.

Ö1 brachte am 29. August 2020 dazu einen Beitrag mit dem Titel: Urlaub im Rollstuhl bleibt Herausforderung.