Ich fahre zur Busstation, bin der erste Fahrgast, der wartet – doch dann …

In Wien sind Linienbusse des öffentlichen Verkehrs theoretisch mit einem Rollstuhlplatz ausgestattet. Warum nur theoretisch, erkläre ich gerne im Artikel. Ein Kommentar.

Markus Ladstätter

Als berufstätiger Mensch fahre ich täglich mit dem Bus zur Arbeit und nach Hause. Ich steige dazu bei der Endstation einer U-Bahn-Linie in den Bus ein. Dies bedeutet immer: viele Menschen. Ich nütze einen Elektrorollstuhl und benötige einen Rollstuhlplatz.

Man könnte denken: Mit dem Rollstuhl den Bus zu benützen, ist ganz simpel. Warten, einsteigen, aussteigen, fertig! Leider ist das oft nicht der Fall.

Der Rollstuhlplatz im Alltag

Bus 1:

Ich fahre zur Busstation, bin der erste Fahrgast, der wartet. In der Zwischenzeit kommt eine Mutter mit ihrem Kind im Kinderwagen. Beim Einsteigen ist bereits ein Kinderwagen im Bus, die mit mir wartende Mutter steigt vor mir ein, da ich auf den Busfahrer warten muss, damit er mir die Rampe aufklappt.

Der Busfahrer entschuldigt sich, dass ich leider nicht mitfahren kann und bittet mich, den nächsten Bus zu nehmen.

Bus 2:

Im nächsten Bus ist bereits ein Fahrgast im Elektrorollstuhl an Board, ich kann also leider wieder nicht mitfahren.

Der Busfahrer entschuldigt sich, dass ich leider nicht mitfahren kann und bittet mich, den nächsten Bus zu nehmen.

Bus 3:

Der Rollstuhlplatz ist bereits mit 2 Kinderwägen belegt.

Der Busfahrer entschuldigt sich, dass ich leider nicht mitfahren kann und bittet mich, den nächsten Bus zu nehmen.

Bus 4:

Ich kann endlich mitfahren!

Warum ist das so?

Die Wiener Linien haben für das Personal die Anweisung, dass entweder 1 Rollstuhl + 1 Kinderwagen erlaubt sind, oder 2 Kinderwägen.

Obwohl vorne im Bus deutlich gekennzeichnet ist, dass der Bus 1 genehmigten Rollstuhlplatz hat, wird er oftmals anders verwendet. Kinderwägen werden leider nur noch selten zusammengeklappt, auch wenn gar kein Kind mehr drinnen liegt oder sitz.

Was könnte man ändern?

In Großbritannien gab es vor kurzem ein Gerichtsurteil des obersten Gerichts, dass Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer bevorzugt werden müssen bei Rollstuhlplätzen. Siehe unseren Artikel Rollstuhlplatz in Öffis: Brite erzielt Teilerfolg vor oberstem Gericht.

Transport for London, das Verkehrsunternehmen in London, hat darauf hin folgende Richtlinie an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herausgegeben:

Sollte jemand mit einem Kinderwagen oder ein anderer Kunde sich weigern, den Rollstuhlplatz frei zu machen oder zu teilen, dann müssen Sie ihnen erklären, dass sie verpflichtet sind, den Platz frei zu geben. Sie müssen Ihr Bestes geben, um andere dazu zu animieren, den Platz frei zu räumen. Sollten Sie nach mehrfachen Versuchen es nicht schaffen, sagen Sie der Person im Rollstuhl, dass sie sich an den Fahrdienstleiter wenden soll, damit der Fahrer des nächsten Busses informiert ist.

Ich wünsche mir, dass die Wiener Linien ihre Rollstuhlplätze auch endlich als das sehen, was sie gesetzlich sein sollten, nämlich Rollstuhlplätze. Gerade in den großen Bussen wäre bei der hintersten Tür genug Platz für Kinderwagenplätze.

Dass die Rollstuhlplätze in den Busse über die Jahre auch immer kleiner wurden, ist eine andere Geschichte!