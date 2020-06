Industriearbeit für Taschengeld

Per E-Mail teilen

Wie große Unternehmen Industriearbeit an Behindertenwerkstätten outsourcen und auch noch von den Werkstätten Betreibern dazu ermutigt werden. Ein Kommentar.

Unter Outsourcing versteht man, wenn ein Unternehmen Aufträge an externe Dienstleister abgibt. Man kennt das auch im Zusammenhang damit, dass Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden, meistens, um durch geringere Entlohnung Geld zu sparen.

Doch dieses Outsourcing gibt es auch hier in Österreich. Hier sind es nicht ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die quasi ausgebeutet werden, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten.

Lohn statt Taschengeld

Das ist etwas, das Interessensvertreterinnen und Interessensvertreter, die Volksanwaltschaft, der Monitoringausschuss, unterstützt auch von einigen Politikerinnen und Politikern, schon lange fordern.

Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, erhalten für ihre Arbeit nur ein Taschengeld und sind auch nicht voll sozialversichert (lediglich unfallversichert). Werden sie älter, bekommen sie daher auch keine Pension. Das bedeutet ein Leben am Existenzminimum und in Abhängigkeit von anderen. Und das obwohl sie zu fixen Arbeitszeiten qualitative und komplizierte Arbeiten für große Unternehmen verrichten.

In einem BIZEPS-Artikel kritisiert Volksanwalt Werner Amon diesen Zustand. „Natürlich ist die Arbeit in Behindertenwerkstätten auch Teil einer Therapie, das kann aber keine Entschuldigung dafür sein, dass Menschen, die arbeiten wollen, kein unabhängiges Leben führen können und sich nicht beruflich verwirklichen können.“

Diese Tatsache allein ist schon problematisch genug. Noch alarmierender ist vor diesem Hintergrund allerdings, dass Werkstätten Betreiber diese Situation aktiv unterstützen und für Outsourcing in die Werkstätten werben.

Outsourcing auf Kosten von Menschen mit Behinderungen

„(…) auf dringender Suche nach neuen Aufgaben und Industriearbeiten“, heißt es in einer Ausschreibung einer bekannten Behindertenorganisation (Name liegt der Redaktion vor). Sie werben aktiv damit, dass Unternehmen Arbeiten an ihre Werkstätten übergeben können und verwenden sogar den Begriff „Outsourcing“.

In der Ausschreibung ist von einem Mehrwert für die Unternehmen und Chancen für Menschen mit Behinderungen die Rede. Diese könnten im Rahmen der Auftragsabwicklung ihre Fertigkeiten trainieren, am Arbeitsprozess teilhaben und ihr Selbstvertrauen stärken. Das Unternehmen bekäme im Gegenzug dazu qualitative Dienstleistungen und eine Entlastung.

Einer der größten Vorteile für die Unternehmen ist zugleich aber einer der größten Nachteile für die Menschen mit Behinderungen. Die Unternehmen sparen Geld auf Kosten der Menschen mit Behinderungen, die für ihre Arbeit nicht richtig entlohnt werden. In der Ausschreibung bleibt das aber unerwähnt. Das ist kein Einzelfall, sondern bittere Realität im Arbeitsleben von Menschen, die in einer Werkstätte arbeiten.