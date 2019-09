Informationsquelle: kobinet Nachrichten

Per E-Mail teilen

Erst kürzlich haben die im August 2002 gegründeten kobinet-nachrichten ihren 17. Geburtstag gefeiert - kobinet ist also fast "volljährig", hat jedoch schon jetzt viele Informationen in gegenwärtig fast 35.000 Artikeln aus allen Bereichen der Selbsthilfe von Behinderungen Betroffener sowie der Sozialpolitik zu bieten.

Über die Suchfunktion sind zur Zeit allerdings „nur“ etwa 10.500 Artikel direkt zu erreichen. Alle vorherigen Artikel, welche in der Zeit von 2002 bis 2013 veröffentlicht wurden, befinden sich auf einem externen Archiv-Server.

Für alle interessierten Leserinnen und Leser, die Artikel zu ausgewählten Themen aus jener Zeit nachlesen möchten, sind diese aber nicht „verloren“ – das Team der kobinet-Nachrichten hilft, sie wieder zu finden. Einfach nachfragen! Wir bemühen uns, auch diese Nachrichten so schnell wie möglich heraus zu suchen.

Das sind jedoch noch nicht alle Informationsquellen, die über kobinet zugänglich sind. Neben den eigenen Blogs von kobinet gibt es inzwischen unter dem Punkt „Blogs und Foren“ auch 54 Einträge von Blogs, welche über unsere Startseite direkt erreicht werden können.

Auch hier gibt es dann viele Informationen, sowie die Möglichkeit mit weiteren Akteuren der Selbsthifearbeit ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sachkundige Antworten zu erhalten.

Wenn es dann also so ist, dass Nachrichten und Informationen aus Quellen kommen, dann sind die „kobinet Nachrichten“ eine in der Tat kräftig sprudelnde Quelle dieser Art.