Infoveranstaltung zur FSW-Kund:innen-Rats-Wahl 2025

Die Wahl des FSW-Kund:innen-Rat findet vom 20. Oktober 2025 bis zum 27. November 2025 statt. Am 15. September 2025 gibt es eine Veranstaltung, um die Kandidat:innen kennenzulernen.

FSW

Der FSW-Kund:innen-Rat vertritt die Anliegen von Menschen mit Behinderungen gegenüber dem Fonds Soziales Wien (FSW).

Der FSW-Kund:innen-Rat veranstaltet Sitzungen, Workshops und nimmt an Treffen mit anderen Organisationen teil.

Er spricht auch über Themen wie zum Beispiel die Situation von Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten mit dem FSW.

Im Herbst 2025 wird der FSW-Kund:innen-Rat neu gewählt.

Es gibt neue Menschen, die für den FSW-Kund:innen-Rat arbeiten wollen. Man nennt sie Kandidat:innen.

Sie können wählen, wer für den FSW-Kund:innen-Rat arbeiten soll.

Die Kandidat:innen kennenlernen

Im September 2025 gibt es eine Veranstaltung, wo man die 29 Kandidat:innen kennenzulernen und mit ihnen reden kann.

Wann: Montag, 15. September 2025 10:00 Uhr – 14:00 Uhr

Wo: ÖGB, Catamaran Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Informationen zur Wahl des FSW-Kund:innen-Rats finden Sie auf der Internet-Seite des FSW- Kund:innen-Rat.