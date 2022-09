INKLUSIONS-DEMO: „Wir werden laut, weil man unsere Menschenrechte klaut und damit unsere Zukunft verbaut!“

Per E-Mail teilen

4.000 Menschen mit und ohne Behinderungen forderten lautstark ihre Rechte ein

Christopher Mavrič

Am 28. September 2022 wurde österreichweit mit Protestkundgebungen und Mahnwachen gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert.

Auf dem Wiener Ballhausplatz fanden sich von 11 bis 13 Uhr Menschen mit und ohne Behinderungen ein und machten ihrem Ärger über den Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022-2030 Luft.

Zeitgleich fanden in Bregenz, Eisenstadt, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und St. Pölten Kundgebungen statt.

Die Demonstrations-Teilnehmer*innen forderten Inklusion lautstark ein:

ein inklusives Bildungssystem

bedarfsgerechte, bundeseinheitliche Persönliche Assistenz

barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen

existenzsichernde Arbeit

Teuerung kompensieren und Armut bekämpfen

Bei der Demonstration in Wien sprachen und performten:

Klaus Widl, Interimspräsident Österreichischer Behindertenrates, Präsident CBMF

Martin Ladstätter, Obmann BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, Präsidium Österreichischer Behindertenrat

Roswitha Schachinger, Geschäftsführende Vorständin WAG-Assistenzgenossenschaft, Vize-Präsidentin Österreichischer Behindertenrat

Iris Kopera, Forum Selbstvertretung Österreichischer Behindertenrat

Brigitte Heller, Verein Lichterkette

Erich Schmid, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich, Präsidium Österreichischer Behindertenrat

Erwin Riess, Professor und Schriftsteller

Helene Jarmer, Präsidentin Österreichischer Gehörlosenbund

Cornelia Scheuer, Verein MAD

„Unsere Inklusions-Demo war erst der Anfang – wir werden weiter laut bleiben! Und zwar so lange, bis wir unsere Menschenrechte umgesetzt sehen“, erklärte Klaus Widl, Interimspräsident des Österreichischen Behindertenrates, in seiner Rede am Ballhausplatz.