Inklusionspreis 2025 für Disability Leadership

Österreichischer Inklusionspreis 2025: Die Preis-Träger*innen
Gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien zeichnete die Lebenshilfe Österreich Organisationen und Initiativen aus, die sich für die Inklusion von Menschen …
Am 2. Dezember 2025 wurden heuer zum 8. Mal die Österreichischen Inklusionspreise vergeben. Acht herausragende Projekte wurden in einer Gala ausgezeichnet - darunter auch "Disability Leadership" mit einem Förderpreis. Der Lehrgang wird vom Verein Right Now gemeinsam mit der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten angeboten.
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BIZEPS berichte ausführlich.
Der Förderpreis 2025 des Österreichischer Inklusionspreis geht an das Projekt Disability Leadership.
Disability Leadership ist der erste inklusive Führungskräfte-Lehrgang im deutschsprachigen Raum und richtet sich gezielt an Menschen mit Behinderungen, die Führungsrollen übernehmen wollen. Der Lehrgang startete am 31. Oktober 2025.
Der Lehrgang wird vom Verein Right Now gemeinsam mit der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten angeboten, dauert zwei Jahre, ist kostenlos für Teilnehmer:innen mit Behinderungen und soll inklusive Teilhabe sowie Mitbestimmung ermöglichen.
Gemeinsam mit den Österreichischen Lotterien zeichnete die Lebenshilfe Österreich Organisationen und Initiativen aus, die sich für die Inklusion von Menschen …
Das berufsbegleitende Universitätslehrgang Disability Leadership soll Menschen mit Behinderungen stärken und ihnen ermöglichen, als Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sichtbarer …
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit …
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit …
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit …
Eine breite Palette von sozialen und arbeitsrechtlichen Fragen diskutierte der Sozialausschuss heute anhand von Entschließungsanträgen der Freiheitlichen und der Grünen. …
„Noch immer kämpfen Menschen mit Behinderungen mit Barrieren – von Stufen und anderen Barrieren bis hin zu Informations- und Kommunikationshürden“, …
„Ein selbstbestimmtes Leben ist ein Menschenrecht. Dieses Recht muss für alle Menschen mit Behinderungen unumstößlich gelten“, betont Fiona Fiedler, NEOS-Sprecherin …
Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen mahnt die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs vor Ausgrenzung von Menschen mit …
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Dieses Foto aus Kuala Lumpur, Malaysia zeigt eine Bushaltestelle. Die schwarzen Metallsteher lassen laut unserem Leser auch blinde Menschen erkennen, …