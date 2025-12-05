Inklusionspreis 2025 für Disability Leadership

Am 2. Dezember 2025 wurden heuer zum 8. Mal die Österreichischen Inklusionspreise vergeben. Acht herausragende Projekte wurden in einer Gala ausgezeichnet - darunter auch "Disability Leadership" mit einem Förderpreis. Der Lehrgang wird vom Verein Right Now gemeinsam mit der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten angeboten.

Lebenshilfe Österreich

Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BIZEPS berichte ausführlich.

Der Förderpreis 2025 des Österreichischer Inklusionspreis geht an das Projekt Disability Leadership.

Disability Leadership ist der erste inklusive Führungskräfte-Lehrgang im deutschsprachigen Raum und richtet sich gezielt an Menschen mit Behinderungen, die Führungsrollen übernehmen wollen. Der Lehrgang startete am 31. Oktober 2025.

Der Lehrgang wird vom Verein Right Now gemeinsam mit der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten angeboten, dauert zwei Jahre, ist kostenlos für Teilnehmer:innen mit Behinderungen und soll inklusive Teilhabe sowie Mitbestimmung ermöglichen.

Projektvorstellung Disability Leadership