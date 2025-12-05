Inklusionspreis 2025 für Literatur-Bootschaft Ohrenschmaus

Martin Ladstätter
Veröffentlicht am 05.12.2025, 21:48 Uhr

Keine Kommentare

Am 2. Dezember 2025 wurden heuer zum 8. Mal die Österreichischen Inklusionspreise vergeben. Acht herausragende Projekte wurden in einer Gala ausgezeichnet - darunter auch der Verein Ohrenschmaus in der Kategorie "Freizeit & Kultur".

Preisträger Inklusionspreis 2025 Ohrenschmaus
Lebenshilfe Österreich

Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BIZEPS berichte ausführlich.

Das Projekt Literatur‑Bootschaft Ohrenschmaus in Wien schafft inklusive Arbeitsplätze im Kulturbereich – Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten schreiben, lesen, moderieren und gestalten gemeinsam Kultur-Events und erhalten dafür ein Gehalt. 

2025 wurde dieses Projekt mit dem Österreichischer Inklusionspreis in der Kategorie „Freizeit & Kultur“ ausgezeichnet. 

Mit der Literatur-Bootschaft wird deutlich: Inklusion kann mitten in der Gesellschaft und Kultur gelingen – und Menschen mit Lernschwierigkeiten gehören selbstverständlich zur literarischen Szene dazu.

Projektvorstellung Literatur-Bootschaft Ohrenschmaus

