Inklusionspreis 2025 für Zitronenwasser FILM von Ernst Spiessberger

Österreichischer Inklusionspreis 2025: Die Preis-Träger*innen
Am 2. Dezember 2025 wurden heuer zum 8. Mal die Österreichischen Inklusionspreise vergeben. Acht herausragende Projekte wurden in einer Gala ausgezeichnet - darunter auch Zitronenwasser FILM in der Kategorie "Medien & Kommunikation".
Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BIZEPS berichte ausführlich.
Zitronenwasser FILM – geleitet von Ernst Spiessberger – erhielt 2025 den Österreichischer Inklusionspreis in der Kategorie „Medien & Kommunikation“.
Seit 2008 produziert Zitronenwasser FILM Filme und Videos gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung, vor und hinter der Kamera – etwa Dokumentationen, Animationen oder Imagefilme und wurde dafür in der Vergangenheit schon mehrfach ausgezeichnet.
Mit diesem Projekt zeigt Spiessberger, dass inklusive Medienarbeit möglich, kreativ und öffentlich sichtbar ist.
