Inklusionspreis 2025 für Zitronenwasser FILM von Ernst Spiessberger

Am 2. Dezember 2025 wurden heuer zum 8. Mal die Österreichischen Inklusionspreise vergeben. Acht herausragende Projekte wurden in einer Gala ausgezeichnet - darunter auch Zitronenwasser FILM in der Kategorie "Medien & Kommunikation".

Lebenshilfe Österreich

Der Österreichische Inklusionspreis – eine Initiative der Lebenshilfe Österreich und der Österreichischen Lotterien – zeichnete Projekte aus, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen. BIZEPS berichte ausführlich.

Zitronenwasser FILM – geleitet von Ernst Spiessberger – erhielt 2025 den Österreichischer Inklusionspreis in der Kategorie „Medien & Kommunikation“.

Seit 2008 produziert Zitronenwasser FILM Filme und Videos gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung, vor und hinter der Kamera – etwa Dokumentationen, Animationen oder Imagefilme und wurde dafür in der Vergangenheit schon mehrfach ausgezeichnet.

Mit diesem Projekt zeigt Spiessberger, dass inklusive Medienarbeit möglich, kreativ und öffentlich sichtbar ist.

Projektvorstellung Zitronenwasser FILM