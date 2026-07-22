Inklusive Dialogveranstaltung: Dein Recht auf Gesundheit, deine Erfahrungen!

Angesprochen werden sollen junge Menschen mit Behinderungen, Angehörige, Fachpersonen oder Menschen, die sich einfach für das Thema interessieren.

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Der Unabhängige Monitoringausschuss (UMA) und der Jugendbeirat der Wiener Monitoringstelle (WMS) laden am 15. Oktober 2026 zur einer öffentlichen Sitzung zum Thema Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ein.

Welche Barrieren erleben Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Gesundheitssystem?

Welches Wissen und welche Haltungen haben Mediziner:innen in Bezug auf junge Menschen mit Behinderungen?

Wie steht es um die psychosoziale Gesundheitsversorgung von jungen Menschen mit Behinderungen?

Was macht einen barrierefreien Arztbesuch aus?

Diese und andere Fragestellungen stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung am 15. Oktober 2026. Der Unabhängige Monitoringausschuss (UMA) und die Wiener Monitoringstelle (WMS), vertreten durch ihren Jugendbeirat, laden zur gemeinsamen öffentlichen Sitzung ein.

Ziel der Veranstaltung ist der Austausch über Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Gesundheitssystem machen.

Angesprochen werden sollen junge Menschen mit Behinderungen, Angehörige, Fachpersonen oder Menschen, die sich einfach für das Thema interessieren.

Neben Vorträgen zu verschiedenen Themen gibt es auch ein sogenanntes Weltcafé.

Beim Weltcafé diskutieren die Teilnehmenden in kleinen Gruppen an verschiedenen Thementischen. Es gibt insgesamt 3 Runden, nach jeder Runde wechselt man zu einem anderen Tisch, wo es ein neues Thema gibt.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit des Austausches für Eltern und Betreuungspersonen.

Für Kinder unter 12 Jahren gibt es die Möglichkeit, sich an einem Basteltisch zu beschäftigen.

Eckdaten im Überblick

Wann: Donnerstag, 15. Oktober 2026, 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr) – 17:15 Uhr (anschließend Vernetzung bis 18:00 Uhr)

Wo: Volkshalle, Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien. Es gibt auch die Möglichkeit, online teilzunehmen.

Die Veranstaltung ist stufenlos zugänglich. Barrierefreies WC ist vorhanden. Es gibt ÖGS- und Schriftdolmetschung sowie bildgestützte Zusammenfassungen in einfacher Sprache. Rückzugsmöglichkeiten und eine induktive Höranlage sind vorhanden. Buddies bieten Unterstützung wie Begleitdienste vor Ort.

Anmeldung

Um Anmeldung wird gebeten, da die Plätze begrenzt sind.

Online-Anmeldung hier oder Tel.: +43 1 295 43 43

Die Teilnahme ist kostenlos.

Näheres zur Veranstaltung finden Sie auf der Internetseite des Monitoringausschusses.