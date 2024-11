Inklusive ORF-Casting-Initiative am ORF-Mediencampus

Am 22. November 2024, findet am ORF-Mediencampus in Wien das inklusive Casting der Initiative „Mach dich sichtbar“ statt.

ORF/Hans Leitner

Ziel der Initiative ist es, Menschen mit Behinderungen in der Werbe-, Film- und Fernsehwirtschaft sichtbar zu machen. Den Gewinnerinnen und Gewinnern des ganztägigen Castings stehen Rollen in Werbespots und Fernsehproduktionen in Aussicht. Zudem werden alle Teilnehmenden in eine Datenbank zur Vermittlung von Talenten an Werbeagenturen aufgenommen.

Bei dem inklusiven Casting präsentieren Menschen mit Behinderungen ihre Talente und Fähigkeiten. Ihre Vorstellungen sind kreativ-offen, können also sowohl tänzerischer, instrumentaler oder schauspielerischer Natur sein. Die Casting-Teilnehmer:innen wurden von der Jury aus 160 Einsendungen ausgewählt, die nach den Aufruf-Spots eingelangt sind. Beworben wurde die ORF-Initiative mit TV- und Radio-Spots, in denen drei Menschen mit Behinderungen zu sehen bzw. zu hören waren: die Musiker Dominic Rapcic und Johann Lechner sowie die Tänzerin Antonia Bögner. Begleitend wurde das Casting auf den ORF-Social-Media-Kanälen beworben.

Der Auftritt der teilnehmenden Talente wird von Profis aus der Branche professionell eingeschätzt. Die Jury setzt sich aus Personen des ORF, der Werbefilmbranche, der Castingbranche sowie Inklusionsexpertinnen und -experten zusammen. Teil der Jury sind Robert Ziegler, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Katharina Schenk, Leiterin der Abteilung Fernsehfilm im ORF, Kathrin Feher, Head of B2B Communications ORF Enterprise, Martin Ladstätter, Mitglied im ORF-Publikumsrat, Nicole Schmied, Casting Director bei Nicole Schmied Casting, und Andreas Spielvogel, CCO bei DDB. Bewertet werden u. a. Ausdrucksstärke, Präsenz, Authentizität, Kreativität, Können und Auftreten der Teilnehmer:innen des Castings.

Über die ORF-Initiative „Mach dich sichtbar“

Mit der Aktion „Mach dich sichtbar“ setzt der ORF einen wichtigen gesellschaftlichen Impuls für aktive Inklusion und möchte die Fähigkeiten und Talente von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen. Der ORF bewarb die Casting-Initiative mit Spots auf allen seinen Kanälen und berichtet über das Casting in all seinen Medien (Fernsehen, Radio, Social Media).

Der ORF bietet mit seinem multimedialen Programmangebot Raum und Möglichkeiten, Talente mit einer Behinderung vor den Vorhang zu holen. Die Namen der gecasteten Personen werden in einer Datenbank aufgenommen. Werbe- und Filmagenturen können mithilfe dieser Datenbank neue Gesichter entdecken und Werbespots diverser und inklusiver gestalten. Den ausgewählten Gewinnerinnen und Gewinnern wird in Zusammenarbeit mit der Werbewirtschaft ein konkretes Angebot für einen Auftritt in einem Spot im Jahr 2025 unterbreitet. Je nach Eignung und Casting-Ergebnis können die Teilnehmer:innen auch für eine Rolle in einer ORF-Produktion in Frage kommen.