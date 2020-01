Inklusiver Arbeitsmarkt: NEOS fordern Umsetzung von Empfehlungen der Volksanwaltschaft

Per E-Mail teilen

Neu im Sozialausschuss: Antrag der NEOS zum Thema inklusiver Arbeitsmarkt

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Um die Chancen von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt zu verbessern, sprechen sich die NEOS für eine Umsetzung von Empfehlungen der Volksanwaltschaft aus (185/A(E)).

Insbesondere geht es Abgeordneter Fiona Fiedler darum, die Einteilung von behinderten Menschen in arbeitsfähige und nicht arbeitsfähige abzuschaffen, Menschen, die in Beschäftigungstherapie-Werkstätten arbeiten, sozialrechtlich abzusichern und in diesen Einrichtungen neue Modelle der Entlohnung – anstelle des bisherigen „Taschengeldsystems“ – zu prüfen.

Die laut UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtende Schaffung eines inklusiven Arbeitsmarkts sei nahezu unmöglich, wenn beispielsweise Menschen mit einer Leistungsfähigkeit unter 50% von Angeboten des AMS ausgeschlossen sind, macht Fiedler in den Erläuterungen zum Antrag unter anderem geltend.