Inklusiver Tourismus: Immer mehr Angebote in Kärnten

Kärnten setzt auf Inklusion im Tourismus. Zertifizierte Unterkünfte, Naturerlebnisse und Ausflugsziele machen Urlaub für alle möglich.

ARGE Naturerlebnis Kärnten / Michael Stabentheiner

Seit drei Jahren verfolgt die ARGE Naturerlebnis Kärnten konsequent das Ziel, Tourismusangebote barrierefrei zu gestalten. Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, betonte kürzlich in einer Aussendung:

Barrierefreiheit im Tourismus ist kein Nischenthema, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit – sie betrifft ältere Menschen, Familien mit kleinen Kindern genauso wie Menschen mit Behinderungen.

Kärnten ist außerdem Teil des grenzüberschreitenden Interreg-Projekts PLACES, das gemeinsam mit Partnern aus Österreich und Italien inklusive Tourismusangebote entwickelt. Beispiele für bereits realisierte barrierefreie Ausflugsziele sind der Pyramidenkogel, der Skywalk und der Geolehrpfad am Dobratsch.

Bereits 21 Beherbergungsbetriebe, 6 Campingplätze, 19 Gastronomiebetriebe, 10 Ausflugsziele und 9 Naturerlebnisse tragen das Gütesiegel „ÖZIV geprüft“. Dieses Zertifikat basiert auf einem detaillierten Kriterienkatalog und sichert durchgängige Barrierefreiheit, die regelmäßig überprüft wird.

Rudolf Kravanja, Präsident des ÖZIV-Bundesverbands, unterstreicht Kärntens Vorreiterrolle:

Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Team von Barrierefreiheitsexpert:innen von ÖZIV ACCESS dazu beitragen können, dass touristische Angebote in Kärnten auch für Menschen mit Behinderungen gut und barrierefrei nutzbar werden.

Angebote für Gäste und Einheimische

Die barrierefreien Freizeit- und Naturerlebnisse stehen nicht nur Urlauber:innen offen, sondern auch der Kärntner Bevölkerung. Eine interaktive Karte auf der Website der Kärnten Werbung bietet einen Überblick über alle zertifizierten Angebote. Zusätzlich erleichtert ein barrierefrei buchbarer Bahnhofshuttle die Mobilität vor Ort.

Siehe: Kärnten barrierefrei erleben