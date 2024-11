Inklusives Gala-Format am 15. November für den guten Zweck

Per E-Mail teilen

„Die Gala für LICHT INS DUNKEL“ - Live-Show mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen und Musik-Acts am 15. November 2024 ab 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

ORF / Thomas Ramstorfer

Am 15. November 2024 steht der Abend ganz im Zeichen von LICHT INS DUNKEL.

Die diesjährige „Gala für LICHT INS DUNKEL“ ist als außergewöhnlicher inklusiver Show-Abend ein besonderes Highlight des 52. Aktionsjahres der Hilfskampagne.

Bei der ORF-Hauptabendshow lernen prominente Gäste aus Kultur, Unterhaltung und Sport in inklusiven Spielerunden den Alltag und die Herausforderungen von Menschen mit Behinderungen kennen. Diese inklusiven Aktionsrunden wurden in Absprache mit Expertinnen und Experten gemeinsam mit der ausführenden Redaktion erarbeitet.

Bereits im Vorfeld des Gala-Abends startet die prominent besetzte „Challenge für LICHT INS DUNKEL“, bei der wieder inklusive Teams in sportlichen Wettkämpfen für die gute Sache gegeneinander antreten.

Die Gala am ORF-Mediencampus wird ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein.

Siehe: ORF