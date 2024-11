Inklusives ORF-Casting „Mach dich sichtbar“

Jury wählte aus 25 Teilnehmenden die besten Talente aus - ORF-Initiative will Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen in der Werbe-, Film- und Fernsehwirtschaft erhöhen

BIZEPS

Am 22. November 2024 fand am ORF-Mediencampus in Wien das inklusive Casting der Initiative „Mach dich sichtbar“ statt. 25 Teilnehmer:innen zeigten dabei ihre Talente und Fähigkeiten. Den Besten stehen nun Rollen in Werbespots und Fernsehproduktionen in Aussicht.

Einige werden überdies in der LICHT INS DUNKEL-Sendung am Heiligen Abend am 24. Dezember 2024 auftreten. Aber auch alle anderen Teilnehmer:innen des Castings werden in eine Datenbank zur Vermittlung von Talenten an Werbeagenturen aufgenommen.

Ziel der ORF-Initiative „Mach dich sichtbar“ ist es, Menschen mit Behinderungen in der Werbe-, Film – und Fernsehwirtschaft sichtbar zu machen.

Die von der Jury Ausgewählten sind Menschen, die sich im Rollstuhl fortbewegen, gehörlos bzw. stark sehbehindert sind:

Anja Burghardt , 30, Linz, gebärdet zu Musik

, 30, Linz, gebärdet zu Musik Martin Hörz-Weber , 33, Kirchberg/Wechsel, lehrt barrierefreies Yoga

, 33, Kirchberg/Wechsel, lehrt barrierefreies Yoga Veronika Kerschbaum , 77, Wien, leitet eine Theatergruppe

, 77, Wien, leitet eine Theatergruppe Maryia Menner , 43, Schwaz/Tirol, Schauspielerin

, 43, Schwaz/Tirol, Schauspielerin David Obermaier , 24, Eggersdorf/Steiermark, promotet Gebärdensprache

, 24, Eggersdorf/Steiermark, promotet Gebärdensprache Jasmin Plank , 36, Hall/Tirol, Sportkletterin

, 36, Hall/Tirol, Sportkletterin Alexander Suppan, 31, Langenzersdorf, Singer-Songwriter

Fix dabei sind auch jene, die die ORF-Initiative „Mach dich sichtbar“ von Anfang an begleitet haben und in den TV- und Radio-Spots sowie auf den ORF-Social-Media-Kanälen zu sehen bzw. zu hören waren.

Antonia Bögner , 26, Wien, Tänzerin

, 26, Wien, Tänzerin Johann Lechner , 67, Bad Gams / Steiermark, Saxofonist

, 67, Bad Gams / Steiermark, Saxofonist Dominic Rapcic, 36, Wien, Musiker

Bei dem inklusiven Casting am ORF-Mediencampus präsentierten Menschen mit Behinderungen ihre vielseitigen Talente und Fähigkeiten. Ihre Vorstellungen waren kreativ-offen, so waren Tanz, Musik, Lyrik und Schauspiel im Repertoire der Teilnehmer:innen.

Die 25 Casting-Teilnehmenden wurden von der Jury aus 160 Einsendungen ausgewählt, die nach den Aufruf-Spots eingelangt sind.

Die besten Talente wurden von einer Jury bestimmt.

Dieser gehörten an: Robert Ziegler, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, Katharina Schenk, Leiterin der Abteilung Fernsehfilm im ORF, Martin Ladstätter, Mitglied im ORF-Publikumsrat, Nicole Schmied, Casting Director bei Nicole Schmied Casting, Sabine Weber, Redakteurin in der Abteilung Fernsehfilm im ORF, und Andreas Spielvogel, CCO bei DDB.

Bewertet wurden u. a. Ausdrucksstärke, Präsenz, Authentizität, Kreativität, Können und Auftreten.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Als öffentlich-rechtliches Medium trägt der ORF die Verantwortung, alle Menschen in Österreich zu repräsentieren und als ein ‚ORF für alle‘ liegt es auch in unserem Selbstverständnis, die inklusive Bewusstseinsbildung in der österreichischen Gesellschaft voranzutreiben. Das Casting-Projekt ,Mach dich sichtbar‘ ist eine weitere wichtige ORF-Initiative, um den inklusiven Gedanken zu fördern und für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zu sorgen. Gratulation an alle Teilnehmenden, die ihre Talente gezeigt und hervorragende Leistungen erbracht haben.“

Oliver Böhm, CEO ORF-Enterprise: „Der Anspruch des ‚ORF für alle‘ umfasst selbstverständlich auch Werbung in den reichweitenstarken ORF-Medien. Werbung kommt eine Schlüsselfunktion zu, um gesellschaftlich relevante Themen sichtbar zu machen, den Diskurs zu fördern und Denkprozesse anzuregen. ‚Mach dich sichtbar‘ ist ein essenzieller Impuls für die Kommunikationsbranche, um Werbung inklusiver zu gestalten. Die öffentlich-rechtliche Vorzeigeinitiative lässt die Gesellschaft enger zusammenrücken und unterstützt Werbetreibende, neue Potenziale in ihrer Kommunikation zu sehen.“

Pius Strobl, ORF-Leiter Corporate Social Responsibility: „,Mach dich sichtbar‘ will die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen in der Film- und Werbewirtschaft erhöhen und legt den Fokus darauf, ihre Talente und Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Die Initiative ist damit ein weiterer bedeutender Schritt zur Unterstützung einer gleichberechtigen Teilnahme von Menschen mit Behinderungen und für eine wachsende, inklusive Gesellschaft. Ich gratuliere allen, die an dem Casting teilgenommen und ihre Fähigkeiten vor der Jury präsentiert haben.“

Robert Ziegler, ORF-Abteilungsleiter Barrierefreiheit und Inklusion: „Für Menschen mit Behinderung sehen wir im ORF zwei wesentliche Aufgaben: ihnen möglichst viel barrierefreies Programm anzubieten und sie auch sichtbar zu machen. Mit ,Mach dich sichtbar‘ haben wir damit einen wesentlichen Akzent gesetzt.“

Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF: „Viele reden von Inklusion, wir machen sie. Der ORF als Medienunternehmen kann Bewusstsein schaffen, um in Folge die Barrieren in den Köpfen zu beseitigen. Und so leisten wir einen wichtigen Beitrag, die Mission einer vorurteilsfreien und inklusiven Gesellschaft umzusetzen.“

Über die ORF-Initiative „Mach dich sichtbar“

Mit der Aktion „Mach dich sichtbar“ setzt der ORF einen wichtigen gesellschaftlichen Impuls für aktive Inklusion und möchte die Fähigkeiten und Talente von Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen. Der ORF bewarb die Casting-Initiative mit Spots auf allen seinen Kanälen und berichtet über das Casting in all seinen Medien (Fernsehen, Radio, Social Media).

Der ORF bietet mit seinem multimedialen Programmangebot Raum und Möglichkeiten, Talente mit einer Behinderung vor den Vorhang zu holen. Die Namen der gecasteten Personen werden in einer Datenbank aufgenommen. Werbe- und Filmagenturen können mithilfe dieser Datenbank neue Gesichter entdecken und Werbespots diverser und inklusiver gestalten.

Einigen wird in Zusammenarbeit mit der Werbewirtschaft ein konkretes Angebot für einen Auftritt in einem Spot im Jahr 2025 unterbreitet. Je nach Eignung können die Teilnehmer:innen auch für eine Rolle in einer ORF-Produktion in Frage kommen.

Mehr Informationen sind auf https://sichtbar.ORF.at abrufbar.