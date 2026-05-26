integra 2026: Fachmesse für Pflege, Reha und Therapie von 10. bis 12. Juni in Wels

Von 10. bis 12. Juni 2026 wird die Messe Wels erneut zum Treffpunkt für Pflege, Rehabilitation und Therapie. Die Fachmesse integra bringt Menschen mit Behinderungen, pflegende Angehörige, Fachkräfte sowie Unternehmen und Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zusammen.



Messe Wels

Die Besucher:innen der Fachmesse integra 2026 erwartet eine große Ausstellung mit neuen Hilfsmitteln, Medizintechnik und Dienstleistungen.

Rund 240 Aussteller:innen präsentieren Produkte und Lösungen, die den Alltag erleichtern und mehr Selbstständigkeit ermöglichen.

Neben der Ausstellung gibt es ein umfangreiches Bildungs- und Aktionsprogramm. Mehr als 40 Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden bieten Einblicke in aktuelle Themen wie Pflege, Digitalisierung, Demenz oder Kinder-Rehabilitation. Expert:innen geben ihr Wissen weiter und laden zum Austausch ein.

Die integra zeigt, warum Innovationen im Sozial- und Gesundheitsbereich wichtig sind: Neue Technologien und Ideen können helfen, Barrieren abzubauen und den Alltag von Menschen mit Behinderungen oder Pflegebedarf zu verbessern.

Vorträge und Workshops können mit dem Messeticket kostenlos besucht werden. Die integra ist damit nicht nur eine Fachmesse, sondern auch eine Plattform für Information, Begegnung und neue Perspektiven.

Eckdaten zur Fachmesse integra 2026:

Die Messe findet von Mittwoch, 10. bis Freitag, 12. Juni 2026 statt und ist am Mittwoch und Donnerstag von 9:00 bis 17:30 Uhr sowie am Freitag von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Ticketpreise ab 12 Euro

Hier finden Sie auch das gesamte Programm.

Weitere Informationen zur Messe gibt es unter: www.integra.at.