integra 2026 zeigt von 10. bis 12. Juni Lösungen für den Pflegealltag

Wer in der Pflege arbeitet, findet auf der integra 2026 konkrete Unterstützung und neue Impulse.

Messe Wels

Die Fachmesse integra 2026 richtet sich an Pflegefachkräfte sowie an Personen aus Therapie, Betreuung und Rehabilitation.

Sie findet in der Messe Wels statt und zeigt, wie moderne Pflege mit neuen Ideen, Technologien und Wissen besser gelingen kann.

Rund 250 Aussteller präsentieren Technologien, Hilfsmittel und smarte Lösungen, die den Pflegealltag spürbar erleichtern können – von ergonomischen Unterstützungssystemen bis hin zu digitalen Anwendungen. Im Fokus steht dabei immer ein Ziel: die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen zu fördern und gleichzeitig Fachkräfte zu entlasten“, informiert die Messe Wels.

Gerade in einem Berufsfeld, das sich laufend verändert, ist es entscheidend, am Puls der Zeit zu bleiben. Die integra bietet dafür die ideale Plattform – kompakt, praxisorientiert und mit direktem Nutzen für den Berufsalltag.

Ziel ist es, den anspruchsvollen Pflegealltag zu erleichtern und die berufliche Weiterentwicklung zu unterstützen. Dazu präsentieren rund 250 Aussteller innovative Lösungen, während über 40 kostenlose Vorträge und Workshops sowie Formate wie der Pflege-Dome und die Pflegeconvention praxisnahes Lernen und Austausch ermöglichen.

Die Messe integra findet von 10. bis 12. Juni 2026 statt.